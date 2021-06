Contempla Corral abandonar al PAN y saltar al MC

Especial / Agencia Reforma / Javier Corral

Ciudad de México— De renunciar a las filas del PAN, el Gobernador Javier Corral pensaría en otorgar su voto y su apoyo a Movimiento Ciudadano (MC).

Luego de que en entrevista con REFORMA el líder nacional del MC, Clemente Castañeda, abriera las puertas del partido al chihuahuense, el Mandatario lamentó que Acción Nacional transite por una etapa de marcada decadencia.

¿Estaría en la tesitura de renunciar al PAN para incorporarse a MC?

"Desde hace muchos años tengo una relación continua y cercana con varios de los principales liderazgos de MC, desde que eran Convergencia; de hecho la primera vez que fui candidato a Gobernador en 2004, ellos respaldaron mi candidatura en alianza formal.

"Por lo tanto tengo gran respeto por MC; tengo muchas coincidencias con su agenda legislativa y las causas que impulsan como movimiento, pero hasta ahora no he decidido ingresar a sus filas. No tengo duda de que sería, entre las existentes, la organización política a la que brindaría mi voto y mi apoyo, al encontrarme fuera del PAN."

Corral Jurado aclaró que se encuentra "en un proceso de reflexión sobre el cauce y la forma que tomará mi participación política para los próximos años, sobre todo ante la urgente necesidad de corregir el rumbo del país".

El gobernador concedió la entrevista después de que su correligionaria Maru Campos recibiera la constancia que acredita su triunfo en la elección del 6 de junio, para sucederlo en el cargo. Corral mantuvo con Campos un duro pulso a causa de las acusaciones que pesaron en contra de la candidata, a la que se señaló de figurar en la nómina del ex Gobernador César Duarte.

"Cada vez veo más lejos la posibilidad de rehabilitación ética del PAN, o lo que es peor, confirmo día con día en mayor medida, la decadencia moral del partido, sobre todo su abierta connivencia con la corrupción y la mentira. Debo reconocer también que la experiencia de gobierno frente a realidades de tanta desigualdad, discriminación e injusticia, me han llevado a repensar enfoques ideológicos y programáticos para solucionar las grandes cuestiones sociales y los enormes rezagos", planteó.

En tono irónico, Javier Corral aseguró que, en temas como los de la inclusión, "el Papa Francisco está mas avanzado que el PAN. Se requiere de una alternativa política de mayor compromiso social, en el que la defensa integral de los derechos humanos sea la piedra angular; no sé incluso si se le podría llamar de 'izquierda' porque es la gran ausencia en la vida política del país, pero de que tiene que ser democrática y humanista, no tengo ninguna duda."