Contempla Sheinbaum aceptar vigilancia de Sedena

Especial / Agencia Reforma / Claudia Sheinbaum durante un mitin en Oaxaca

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, eventual candidata presidencial de Morena, contempla aceptar la oferta de contar con vigilancia del Ejército.

Sin embargo, aseguró que no admitirá que militares se conviertan en sus guardaespaldas personales.

"El día de ayer estuve con el general secretario. Envió un oficio, como él me explicó, lo envió a mi persona y también lo envió a Xóchitl Gálvez, y ayer hicimos una reunión", informó.

La morenista señaló que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, le planteó la posibilidad de contar con vigilancia, pero que en respuesta le explicó que no quería estar lejos de sus simpatizantes.

"Entonces acordamos que me iba a hacer una propuesta, en términos realmente de una vigilancia cuando vamos a algunos lugares, no pegada a nosotros. Sino en general, de una vigilancia del lugar", mencionó.

Sheinbaum señaló que en consecuencia evaluará la propuesta que le envíen y con base en ello se consideraría.

"Es vigilancia general. No esto que era de los políticos anteriores, donde iba un político y estaba pegado ahí una persona que cuidaba, que normalmente tenía nombre de guarura. No se trata de eso, que el Ejército esté pegado ahí para que no podamos estar cerca de la gente, no. Sino, a lo mejor, en algún lugar en donde podamos tener alguna vigilancia".