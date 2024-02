Contrata Universidades del Bienestar docentes sin título

El Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG) contrató a 101 docentes y administrativos que no contaban con título ni cédula profesional, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por esa contratación irregular, ahora el Organismo deberá restituir a la Tesorería de la Federación 17 millones 320 mil 363 pesos que les pagó durante 2022 bajo el esquema de "Ayudas Sociales".

De acuerdo con Auditoría de Cumplimiento Forense 206 de la Cuenta Pública 2022, éste contrató docentes y personal administrativo para que trabajaran en las distintas universidades del Bienestar que operan en el País.

En ambos casos, de acuerdo con las convocatorias emitidas, los interesados debían contar con título y cédula profesional, además de experiencia en el ramo en el cual se desempeñaban.

En 2022, indicó la ASF, las Universidades del Bienestar registraron una plantilla de mil 330 docentes y 475 administrativos.

Para verificar si el personal contratado había cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria, la ASF pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que validara los expedientes de los académicos y administrativos contratados.

"La SEP, por medio del oficio número DGPYRF.-40.2/3652/2023 del 29 de agosto de 2023, recibido en las instalaciones de la ASF, señaló que del cotejo realizado de los 1,782 registros validados, identificó 91 casos no coinciden, 14 no existen, y 156 no fue posible validar la información.

"Aunado a lo anterior, el grupo auditor solicitó el expediente completo del personal docente y administrativo al OCUBBJG, que señaló la SEP inconsistencias en la validación de sus Cédulas Profesionales, y de su análisis se determinó que 27 docentes y 98 administrativos, no cuentan con Título y/o Cédula Profesional para ejercer la profesión, lo cual es un requisito obligatorio de acuerdo con las convocatorias emitidas para poder fungir como Docente, Asistente Administrativo y/o Residente de Obra", detalló.

Durante el proceso de auditoría, el Organismo Coordinador logró acreditar que 24 docentes y administrativos sí contaban con título y cédula profesional, pero de los restantes 101 no aportó evidencia.

"(Por tanto) se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 17,320,363.00 pesos (diecisiete millones trescientos veinte mil trescientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), por que el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG), en el ejercicio de 2022, ordenó el pago a 101 beneficiarios, 26 docentes y 75 administrativos, que no cumplieron con los requisitos señalados en las convocatorias", indicó la ASF.