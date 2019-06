Convoca AMLO a acto por la dignidad

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a un acto el próximo sábado en Tijuana, Baja California, para defender la dignidad de México y favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos.

El Mandatario dijo que invitará a Gobernadores, legisladores federales y locales, ministros de la Corte y al Poder Judicial, dirigentes obreros y empresariales, y líderes religiosos.

"Vamos a llevar a cabo, y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores de todas las clases sociales y culturas, para un acto de unidad de defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos", afirmó en conferencia en Palacio Nacional.

El acto, agregó, se realizará a las 17:00 horas y el lugar se dará a conocer en próximas horas.

En tanto, el presidente dijo que tiene confianza en que se logre un acuerdo en las pláticas de la delegación mexicana, encabezada por Marcelo Ebrard, con el Vicepresidente Mike Pence y funcionarios estadounidenses por los aranceles anunciados por su homólogo, Donald Trump, a productos nacionales.

"Se esta dialogando, hoy a las 10 (de la mañana) continúan las pláticas y espero que se llegue a un acuerdo, tengo confianza en que se llegue a un acuerdo para que no se apliquen estas medidas unilaterales a partir del lunes próximo como lo ha expresado el Presidente Donald Trump", consideró.

López Obrador insistió en que no confrontará al Gobierno estadounidense y actuará de manera responsable para cuidar la relación con autoridades y el Presidente Donald Trump.

"No es recomendable la confrontación y así lo está expresando el pueblo de México, quieren que se mantenga una relación de amistad con el pueblo y el Gobierno de Estados Unidos. Por ahí vamos a actuar, sin amenazas, sin baladronadas, con mucha responsabilidad".

"Tenemos que actuar de manera responsable y lo estamos haciendo. Vamos a esperar qué sucede (en las pláticas). Hay quienes quisieran que nos confrontáramos, nosotros vamos a cuidar la relación con el Gobierno de Estados Unidos, vamos a cuidar la relación con el Presidente Trump, pero sobre todo vamos a cuidar la relación con el pueblo de EU, es lo que más nos importa, tener buena relación con los estadounidenses", señaló.