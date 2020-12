Coordinarán Jalisco y Federación pesquisas por Sandoval

Reforma

Guadalajara.- Jalisco se coordinará con la Federación para investigar el asesinato del ex Gobernador Aristóteles Sandoval ocurrido la madrugada de este viernes en Puerto Vallarta, aseguró el Gobernador Enrique Alfaro.

Luego de señalar que es momento de unidad ante delincuentes que buscan sumir a Jalisco en el miedo y la zozobra, Alfaro sostuvo que redoblarán la vigilancia en el Municipio.

El Mandatario indicó que se puso en contacto tanto con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como con el Secretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

"Estamos coordinados y estamos trabajando juntos como debe de ser", sostuvo el titular del Poder Ejecutivo.

Alfaro calificó como "cobarde" el crimen del que fue objeto el ex Gobernador en el bar Distrito 5 y advirtió que las investigaciones llegarán hasta sus últimas consecuencias.

"Es un hecho que nos duele profundamente", manifestó.

"Lo que acabamos de vivir no sólo es un homicidio, es un desafío contra el Estado Mexicano, es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar, de que vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro Estado".

Alfaro dijo que ofreció condolencias a familiares de su antecesor y les informó que el ex Mandatario será despedido con una guardia de honor mañana en Palacio de Gobierno.