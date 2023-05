'Corcholatas' se promueven con impunidad desde 2022

CDMX.- Aprovechado los vacíos en la ley, los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República se promueven rumbo a la elección de 2024 en plena impunidad.

Eventos masivos, bardas, espectaculares, mantas, propaganda utilitaria, publicaciones en redes y en otros medios con su nombre e imagen, además de la aceptación abierta de sus deseos presidenciales y hasta presentaciones de planes de gobierno han predominado en sus agendas desde hace meses.

Prácticamente no hay diferencia respecto de la campaña de un proceso constitucional y derrochan recursos sin rendir cuentas sobre su origen y destino.

Desde el 12 de junio del 2022 en Toluca, cuando la dirigencia nacional de Morena arrancó "los trabajos de organización interna" rumbo a las elecciones 2023 y 2024, el INE ha resuelto ya 79 quejas contra las llamadas "corcholatas".

En todos los casos, la Oposición los acusa de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

Sin embargo, sólo un 10 por ciento ha sido procedente, por lo que el INE los ha obligado a exhortar a sus seguidores a bajar la promoción o deslindarse.

En todas las resoluciones se les ha exigido respetar la norma electoral y ser cuidadosos en su actuar, pues son servidores públicos. Sin embargo, su activismo va en aumento.

Aunque la Sala Especializada del Tribunal Electoral debe pronunciarse sobre el fondo de las denuncias, emitir criterios y determinar si se usaron recursos públicos, la mayor parte de las quejas duermen el sueño de los justos, por lo que consejeros electorales han incrementado la presión para que los magistrados emitan reglas.

De 79 quejas presentadas, 17 son contra el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; 15 contra la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; 11 contra el Canciller Marcelo Ebrard; una contra Ricardo Monreal, y 35 denuncias más contra todos juntos, incluyendo a sus dirigentes.

Los aspirantes recorren el País presumiendo los logros de gobierno en conferencias, como sucede con Claudia Sheinbaum; presentando libros en días laborales, como lo hace Marcelo Ebrard, o aprovechando cualquier evento que no tenga que ver con política interior, como inaugurar programas deportivos o de electricidad, como lo hace Adán Augusto López.

Además del activismo que realizan sus operadores en todas las plataformas y vías posibles.

Tribunal sin uñas

En torno a los espectaculares que promueven a Adán Augusto López en diversos estados, los magistrados de la Sala Especializada del TEPJF consideraron que no se pudo demostrar que el funcionario federal "se promocionó de forma personal" o "que haya tenido un beneficio".

Sobre las bardas a favor de Marcelo Ebrard, negaron que fuera una estrategia sistemática de promoción del Canciller, pues no constituían actos planificados, y con la frase "Con Marcelo Sí" no se estaba llamando al voto ni podía entenderse como una solicitud de apoyo a la Presidencia.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) califica como actos anticipados de campañas aquellas expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, pero con la advertencia de que deben ser "llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido" o solicitudes de apoyo directas.

Mientras que los actos anticipados de precampaña son los llamados al voto que se realicen "durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas".

En la mayoría de las resoluciones se afirma que ambos conceptos no se pueden aplicar porque el proceso electoral comienza en septiembre y no hay urgencia para dictar medidas, por lo que las quejas pueden esperar hasta el análisis de fondo.

En las últimas semanas, la consejera Claudia Zavala ha advertido que la Sala Especializada o la Superior del TEPJF deben establecer criterios en lo inmediato, pues cada día se incorporan más elementos a la promoción de las "corcholatas", como bardas, espectaculares, propaganda diversa, actos multitudinarios o creación de comités a su favor.

A las limitaciones del INE se han sumado las posturas adoptadas por dos nuevos consejeros, Jorge Montaño y Rita López, a quienes se les ha ligado con Morena, en la Comisión de Quejas, la cual está integrada -hasta septiembre- por ellos dos además de Zavala.

En 46 días, han tenido la oportunidad de hacer exhortos a las "corcholatas" para frenar su proselitismo, pero se han negado, con el argumento de que algunos los aspirantes ya se deslindaron de la promoción a su favor o tienen limitantes legales para actuar de otra forma.

Es llamado al voto

Ángel Ávila, representante del PRD y uno de los principales promotores de las denuncias, acusó tanto al INE como al TEPJF de buscar pretextos para no aplicar la ley, pues es evidente que los aspirantes de Morena están en plena campaña y llaman al voto.

"Violan flagrantemente la Constitución. De manera impune han estado haciendo actos anticipados de campaña. Necesitamos una autoridad que fije los límites de la actuación de estos funcionarios públicos, incluso del Presidente.

"La impunidad en la que viven es por no imponer las reglas electorales. El INE y el Tribunal son como el avestruz, que agacha la cabeza y la mete en la tierra para no ver lo que a todas luces es una violación a la ley", reclamó el perredista.

Además, dijo, es evidente que detrás del proselitismo de las "corcholatas" hay recursos públicos, pues el derroche es evidente.

Arturo Espinosa, especialista en temas electorales, coincidió en que el INE y el TEPJF no han querido frenar a los aspirantes presidenciales, por lo que se requiere mayor contundencia en sus determinaciones.

"Han tolerado demasiado y los han dejado llegar muy lejos en su pretensión de promoverse; dicen que no es claro (la legislación), si no dices la palabra expresa 'votar', no es un acto anticipado de campaña, no es una promoción. Eso es tapar el sol con un dedo.

"Estamos ante un escenario en el que abiertamente están haciendo campaña y abiertamente están llamando al voto a favor o en contra, digan o no la palabra votar", advirtió.