Corral no será Cónsul ni embajador pero sí lo invité: AMLO

CDMX.- “Invité a participar a un ex gobernador del PAN, a Javier Corral nada más que tiene doble nacionalidad y para ser embajador requiere una nacionalidad, ser mexicano y si se tiene dos pues hay que renunciar” informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera de este martes y luego de que la noche de ayer se dieran a conocer los nombres de quienes serían los embajadores, López Obrador defendió a quienes representará a México aunque sean de otros partidos.

“Nosotros gobernamos en un país plural y México es una democracia y todos tenemos derecho a participar, el gobierno no puede representar como era antes a un partido, el gobierno es de todos” insistió el mandatario.

Abundó que en el caso de ex gobernadores con presuntas denuncias, no se actuará hasta que se presenten ya que dijo, no hay denuncias legales, incluso mencionó que “el pueblo los apoya y no hay rechazo para ellos”.

“Tenemos buena opinión de todos los que fueron propuestos, de todos, por eso hicimos este planteamiento todos por eso hicimos este planteamiento, todos para nosotros son mujeres, hombres que merecen respeto y pueden representarnos” aclaró.