Corrige Riquelme: comando no llegó por EU

Villa Unión, Coah.- El grupo armado que el sábado atacó el poblado de Villa Unión no ingresó a territorio estadounidense antes de introducirse a Coahuila, señaló hoy el Gobernador Miguel Riquelme al llegar a esta cabecera municipal del norte del País.

"Quiero aclarar un dato que ayer les manifesté que probablemente algún medio lo mal interpretó, yo comenté que nuestro territorio extenso como es, en nuestra colindancia con Estados Unidos, con Texas, Tamaulipas y Nuevo León, una parte donde no hay absolutamente nada más que puro desierto, que no se sabe ni los límites de quien son, ahí es donde ellos trataron de rodear para meterse por los ranchos y entrar de manera directa a Villa Unión", citó.

"No significa que hayan cruzado el río, ni que hayan pasado a Estados Unidos, no, ellos trataron de rodear dentro de nuestro inmenso desierto que está pegado con Texas que no tiene que ver con el río, que no tiene que ver con la frontera sino con la parte que está pegada a Texas, Tamaulipas y Nuevo León".

Ayer, en la ciudad de Torreón, tras presentar su Segundo Informe de Gobierno ante los laguneros, Riquelme Solís anunció las primeras dos detenciones de participantes de estos hechos violentos, que hasta el momento ha dejado 23 muertos, y dijo que el convoy de delincuentes transitó por Estados Unidos antes de ingresar a Coahuila.

Cuestionado sobre la declaración, un vocero del Estado confirmó que los detenidos señalaron a la autoridad que cruzaron momentáneamente a Texas y luego ingresaron a Coahuila con rumbo a Villa Unión, ubicada a 65 kilómetros al sur de Piedras Negras.

"(Quiero) dejar en claro que nuestra extensión territorial fue precisamente uno de los temas que vulneró la población de Villa Unión", dijo ayer Riquelme Solís ante representantes de medios de comunicación.

"Ellos van y rodean por la parte de Estados Unidos y se meten directamente por los ranchos de Coahuila hacia Villa Unión".

Ante este ataque, dijo hoy en Villa Unión que se van a establecer estrategias y que se ampliará el perímetro de vigilancia.

El mandatario estatal dijo que se repararán los daños causados por el grupo criminal que se identificó como del Cártel del Noreste, así como las viviendas baleadas y los inmuebles públicos como la Alcaldía.

Agregó que se adquirirán patrullas y ambulancias, y que los familiares de los 4 policías y 2 civiles que fallecieron serán apoyados.

Anunció que además se habrá de construir un nueva base militar a fin de resguardar esa zona.