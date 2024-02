Corrupción en la 4T afectaría a Sheinbaum: The Economist

Guadalajara, México.- En su más reciente edición, The Economista advierte cómo las acusaciones de corrupción en torno al Presidente Andrés Manuel López Obrador podrían repercutir negativamente en la candidatura de Claudia Sheinbaum

El influyente semanario inglés refiere, de entrada, la información dada a conocer por Propública en Estados Unidos, que apoyándose en datos de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), reveló que en 2006 la campaña de López Obrador habría recibido $2 millones de dólares de parte de narcotraficantes.

La publicación reconoce que no se ha demostrado que AMLO tuviera conocimiento de estos hechos.

El artículo se titula "The C Word", en referencia a un juego de palabras en inglés para nombrar algo difícil de mencionar: en este caso la palabra que empieza con "c" es corrupción.

Estas acusaciones -añade- se suman a una serie de controversias que rodean a la familia del Presidente, incluyendo alegatos de operaciones indebidas vinculadas al Tren Maya y conexiones con contratistas de Pemex. López Obrador y su familia han rechazado todas las imputaciones, calificándolas de infundadas, puntualiza The Economist.

Sin embargo, agrega que el caso de corrupción de Segalmex durante el sexenio de López Obrador, revela una trama compleja de malversación de fondos públicos. Funcionarios de Segalmex, encargada de apoyar al sector agrícola, utilizaron contratos falsos para desviar más de 800 millones de dólares.

Este caso, señala la publicación, se ha convertido en el ejemplo más grande de malversación de fondos bajo el Gobierno de López Obrador, resaltando las dificultades para combatir la corrupción dentro de las instituciones estatales. A pesar de la magnitud del fraude, la respuesta del Gobierno ha sido criticada por su falta de acción, ya que se han registrado un número muy bajo de quejas formales y una cantidad aún menor de investigaciones, de acuerdo con la investigadora Issa Luna Pla, citada en el artículo.

La credibilidad de estas acusaciones ha sido cuestionada por algunos, quienes las ven como maniobras políticas previas a las elecciones de junio. A pesar de que López Obrador no puede presentarse a reelección, dañar su imagen podría perjudicar las posibilidades de Sheinbaum. Sin embargo, expertos como Fernando Nieto, del Colegio de México, sugieren que estos informes requieren una investigación más detallada.

Más allá de estas acusaciones, para The Economist, la gestión de la corrupción bajo el mandato de López Obrador ha sido severamente criticada. Encuestas revelan que un 86% de los mexicanos considera que los actos de corrupción son frecuentes al tratar con el Gobierno.

Adicionalmente, se critica al Gobierno por mantener prácticas como la adjudicación de contratos públicos sin licitación en el 80% de los casos, contradiciendo las promesas de transparencia de López Obrador. Este panorama pone en duda la efectividad de las políticas anticorrupción prometidas, lo que podría influir en la percepción pública de Sheinbaum como candidata.

Aunque López Obrador mantiene una alta tasa de aprobación, estas acusaciones podrían marcar el inicio de una fase complicada para Sheinbaum, quien busca distanciarse de las sombras de corrupción que acechan a la actual administración, en su camino hacia la Presidencia.

En la publicación aparece una fotografía de López Obrador y los editores la describen así: "Y él sigue sonriendo".