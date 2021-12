Corrupción ha sido erradicada del PJF, presume Zaldívar

Reforma

Ciudad de México.- La corrupción tolerada, el nepotismo y el tráfico de influencias han sido erradicados del Poder Judicial de la Federación (PJF), afirmo hoy el Presidente de la Suprema Corte de Justicia al rendir su tercer informe anual.

"Puedo afirmar, categóricamente, que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro", dijo el Ministro Arturo Zaldívar.

"Hemos roto las estructuras de poder con las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del PJF, hemos desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores", agrego.

Ante el Presidente Andrés Manuel López obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez, y los Presidentes de ambas cámaras del Congreso, así como la cúpula del PJF, Zaldívar exaltó las políticas contra el nepotismo, por la igualdad de género y por una nueva carrera judicial que emprendió desde 2019, así como la reforma constitucional de marzo pasado, la más importante al Poder Judicial desde 1994.

"El pueblo de México clama por una justicia que históricamente le ha sido negada y que ha estado siempre al servicio del poder y del privilegio. La transformación de la justicia federal busca saldar esta deuda, busca revertir este orden de cosas, para que en los juzgados la gente encuentre verdadera solución a sus conflictos y protección a sus derechos", dijo el Ministro en el remate de su discurso.

"Estoy convencido de que los cambios que hemos logrado se empezarán a sentir pronto. El pueblo sabrá que cuenta con jueces y juezas federales quienes los defenderán y harán realidad sus exigencias de justicia".

Fue el penúltimo informe de Zaldívar, quien iniciará en enero el último año de su presidencia, misma que el Congreso pretendió ampliar dos años mas mediante una reforma apoyada por López Obrador que a fin de cuentas fue anulada por la propia Corte, y a la que no se hizo referencia en el mensaje de hoy.

Zaldívar tampoco mencionó otros casos relevantes fallados por la Corte en 2021, el más importante de ellos, la declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto voluntario.

Lo que sí enfatizó el Ministro fueron avances en temas como la nueva Escuela Judicial, y la eliminación del nepotismo en el acceso a los puestos iniciales de la carrera en el PJF, que antes eran designados por jueces y magistrados, pero ahora son por concurso.

"Hemos erradicado el nepotismo en todos los órganos jurisdiccionales. No existe actualmente algún juzgado y tribunal en el País en que el titular tenga familiares trabajando para él o para ella, ni un esquema de nombramientos cruzado", sostuvo.

Dijo que el reporte de relaciones familiares en un padrón que lleva el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha bajado 11 por ciento, lo que indica que menos parientes de juzgadores buscan puestos una vez que el ingreso ya requiere un concurso.

"El pueblo de México ha soportado por siglos una justicia que en palabras de monseñor Oscar Romero es como las serpientes, que sólo muerden a los que están descalzos", dijo.

Zaldívar, al destacar los progresos en la profesionalización y alcances del Instituto Federal de Defensoría, afirmo que siempre había estado olvidado.

"Hemos impuesto sanciones ejemplares, en casos de acoso y hostigamiento sexual, nepotismo, e inconsistencias de la evolución patrimonial", informo Zaldívar.

La mayoría de las sanciones siguen siendo por acosos laboral o sexual, como ha ocurrido en el PJF desde hace décadas.

"Hace algunos años dije, en este mismo recinto, que el PJF enfrentaba un importante problema de corrupción. Cuando lo hice, molesté a muchos y hoy esta afirmación todavía incomoda. Pero tratándose de instituciones públicas, que pertenecen al pueblo, los trapos sucios no se lavan en casa. Las instituciones no se protegen con el silencio y la defensa a ultranza del statu quo", afirmó.

Sobre la reforma laboral, destacó que ya hay 43 tribunales federales resolviendo asuntos que antes tocaban a la Junta Federal de Conciliación, y que los juicios se están desahogando en cuatro meses en vez de cuatro años, pero no repitió el reclamo que hizo en noviembre por el recorte que la Cámara de Diputados aplico a la solicitud presupuestal del CJF para seguir implementando dicha reforma.

En cuanto a la reforma constitucional, la parte que mencionó fue el nuevo sistema de precedentes, por el cual cada sentencia de la Corte que tenga votaciones calificadas será obligatoria para todos los tribunales del País.

Sobre igualdad de género, Zaldívar destacó los concursos sólo para mujeres, por los cuales 115 mujeres fueron designadas juezas o magistradas. El 60 por ciento de los nuevos jueces de Distrito desde 2019 han sido mujeres, así como el 43 por ciento de nuevos magistrados.

La Corte iniciará 2022 con una lista de 114 asuntos para discusión del Pleno, pero entre ellos no está ninguno de los 20 litigios relevantes para el actual Gobierno.

También será el debut de la Ministra Loretta Ortiz, cuarta y última que toco designar al Presidente López Obrador, salvo renuncia o muerte de alguno otro Ministro, con lo que, por primera vez, la Corte tendrá cuarto ministras en funciones.

Sentencias relevantes del Pleno de la Corte en 2021

-Avala reforma a la Lotería Nacional.

-Invalida "Ley Garrote" de Tabasco.

-Inconstitucional designación de INVEA de funcionarios de Alcaldías de CDMX.

-Primeros precedentes sobre gestación por contrato.

-Aclara y suprime porciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

-Anula con efectos generales prohibición de uso recreativo de cannabis, con orden a Cofepris para expedir permisos personales.

-Avala Ley General de Educación de 2019, pero suprime dos capítulos de educación indígena e inclusiva por falta de consulta previa.

-Inconstitucional la penalización del aborto y la protección a la vida desde la concepción.

-Es insuficiente la regulación objeción de conciencia del personal médico.

-Jueces y magistrados federales pueden examinar, de oficio, si las leyes que dan sustento a los actos reclamados en un juicio de amparo son inconstitucionales por violar derechos humanos.

-Inconstitucional la prisión preventiva forzosa para fraude fiscal.

-Se ordena completar y subsanar omisiones de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública de 2019.

-Aclara límites entre Oaxaca y Chiapas por conflicto de Los Chimalapas.

-Elimina prolongación de Presidencia de Ministro Zaldívar.