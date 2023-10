Corrupción se quita 'democratizando' al PJ, dice Sheinbaum

Agencia Reforma

Tabasco, México.- En un discurso más contra el Poder Judicial, la aspirante morenista, Claudia Sheinbaum, aseguró que lo único que falta para acabar con la corrupción, el fraude y la antidemocracia en México es que ese ámbito sea 'democratizado', como ocurrió con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

De gira por Tabasco, tierra del Presidente López Obrador, Sheinbaum Pardo emitió el mensaje frente a políticos y simpatizantes de Morena presentes en la Plaza de Armas, en el Municipio de Centro (Villahermosa).

"El Poder Ejecutivo se democratizó, se transformó, como ejemplo el Presidente López Obrador y lo que ha hecho, su cercanía con el pueblo, el Poder Legislativo se transformó, aquí tenemos a Mario Delgado, que fue coordinador del Congreso en el primer trienio, ahí puede decir cómo se acabaron los moches (...) pero nos falta democratizar el Poder Judicial", expresó.

"Vamos a dar un ejemplo al mundo, porque nos comprometemos que ganemos la mayoría, para quien el próximo año el Presidente pueda mandar una reforma al Congreso para que jueces puedan ser electos por el pueblo de México, los ministros de la Suprema Corte puedan ser electos por el pueblo de México, entonces sí se va a quitar la sombra de la corrupción, y se va a quitar la sombra del fraude y la antidemocracia en nuestro País".

La aspirante presidencial, quien por ahora se presenta como 'Coordinadora de Defensa de la Transformación' y bajo ese título realiza giras continuas previo a las precampañas, expresó que espera que Morena arrase en el 2024 porque hay unidad.

"Vamos a ganar la Presidencia de la República, vamos a ganar las dos terceras partes del Senado, la Cámara de Diputados, los municipios, gubernaturas, vamos a ganar las diputaciones locales, y saben por qué sé eso, porque sé que aquí hay unidad, sé que no estoy sola, que aquí el pueblo de México va a caminar juntos y juntas por la transformación de nuestro País", dijo.

Como parte de la unidad, recordó que dentro de su equipo de gira está el ex aspirante presidencial Adán Augusto López Hernández, ex Gobernador de la entidad y ex Secretario de Gobernación federal.

Minimizó a la Oposición, la cual aseguró no existe en esta entidad del sureste del País.

"Díganme ustedes, quién quiere estar en el llamado Frente Opositor que no son más que el PRI y el PAN. Saben por qué es eso, ya nadie quiere estar en el PRI y el PAN y lo que representan, ya nadie quiere ser coordinado por un empresario como Claudio X González, es regresar al pasado, miren ahora cuántos tabasqueños se están sumando a la transformación", presumió.

En el evento estuvo presente el líder nacional de Morena, Mario Delgado, así como dirigentes estatales del mismo partido y de los aliados PT y PVEM; también el Gobernador Carlos Merino y la pareja sentimental de Sheinbaum Pardo, Jesús María Tarriba.

Apenas el pasado 14 de octubre, Sheinbaum fue arropada por la Gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, en un evento en el que también arremetió en su discurso contra el Poder Judicial de la Federación.

"¿Saben por qué Layda está aquí abajo y no está aquí arriba con nosotros? Por el INE, ya saben cómo es el INE, que nos sanciona, nos multa si un Gobernador o Gobernadora está aquí con nosotros, pero aquí está presente nuestra Layda, siempre", afirmó contra el organismo electoral que vigila se cumpla la ley.

La morenista usó los programas sociales para hacer propaganda a sus aspiraciones e, incluso, mediante una grabación del ex Presidente Vicente Fox, afirmó que en el frente opositor buscan eliminar ese reparto de dinero.