Crean Frente 'ciudadano' en el PRI

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La disidencia del PRI presentó la nueva corriente Frente Amplio de Renovación, para apoyar la lucha ciudadana y del partido contra el actual gobierno, que apuesta por el debilitamiento de las instituciones y la competencia electoral sin condiciones de equidad.

Integrantes llamaron a la militancia y simpatizantes del PRI a sumarse a la corriente de opinión, y anunciaron que buscarán a otros dirigentes partidistas y organizaciones de la sociedad civil para trabajar a favor de la alianza opositora.

Las diferencias con la dirigencia nacional, afirmaron, las harán a un lado, a fin de trabajar por México.

Quienes formamos esta corriente interna, afirmó Dulce María Sauri, hemos apoyado con convicción las campañas de la alianza Va por México para el triunfo de nuestra candidata en el Estado de México y nuestro candidato en Coahuila.

"Hemos visto con preocupación que en estos tiempos cruciales que nuestro partido, que es más que su dirigencia, y que cuenta aún con una amplia base social, ha pedido aceptación y que requiere fortalecerse, no ignoramos tampoco que la dirigencia nacional ha concentrado funciones, se ha cerrado al dialogo y no ha sido incluyente", sostuvo la exlideresa del PRI.

"Sin embargo, la actual situación del país nos mueve a dejar por el momento de lado divergencias e inconformidades internas para privilegiar el compromiso con la lucha democrática que actualmente libra una parte de la ciudadanía y militantes de distintos partidos políticos, incluyendo al nuestro".

Como vocera del grupo, Sauri mencionó que el partido del gobierno está utilizando el aparato del Estado para debilitar instituciones y construir escenarios de triunfo sin garantía de equidad en las elecciones, por lo que es imperativo fortalecer la alianza opositora y sumar la apuesta ciudadana para una verdadera competencia democrática.

"Quienes integramos el Frente, como corriente nacional de opinión del PRI, no podemos permanecer impasibles ante los embates cotidianos y sistemáticos que el partido en el Gobierno mantiene contra las instituciones, el Estado de Derecho y la vida democrática del país", sostuvo Sauri en conferencia de prensa.

"Por las mismas razones, de cara a las elecciones que se realizarán este año y el próximo año, debemos aportar nuestro esfuerzo e incentivar la imaginación y la generosidad de militantes y de ciudadanos, por encima de barreras partidistas e intereses personales".

La exgobernadora de Yucatán agregó que reconocen que "en tiempos recientes" el partido cometió errores y se ha alejado de la ciudadanía y sus causas, lo que llevó a reducir significativamente su presencia en la representación popular nacional y local.

Esto puede revertirse, afirmó, si impulsan la renovación del partido y se suman a otras fuerzas políticas para las batallas electorales que vienen en 2024.

La expresidente nacional del PRI remarcó que acuden a la agrupación como militantes pero también como ciudadanos y en ese sentido participarán en la creación de la alianza.

Según Sauri, dialogarán con otros partidos y con las organizaciones para defender a las instituciones fundamentales , contribuir al proyecto alternativo de nación y lograr la renovación del país, fortaleciendo la coalición opositora con inclusión ciudadana.

"Velaremos se cumpla puntualmente el compromiso de la dirigencia de participar en la alianza con componente ciudadano, y buscaremos su cabal consecución", advirtió la también expresidente de la Cámara de Diputados.

Si no fuera así, añadió, orientarán el esfuerzo a "otras vías políticas" para ir exitosamente hacia la batalla por el país.

Fernando Lerdo de Tejada, uno de los impulsores del Frente Amplio de Renovación, explicó que crearon este grupo ante la difícil situación del país y del partido.

"Es claro que por cualquiera de los indicadores, las cosas no andan bien, ya sea a nivel de preferencias del electorado, la imagen o parte del rechazo que es muy grande y sobre todo no hemos tenido victorias electorales, nos indican que las cosas en el PRI no van como quisiéramos".

Sin embargo, Lerdo de Tejada comentó que la filosofía del PRI sigue vigente y es válida para responder a los retos que representa el México de hoy.

Mientras el PRI tiene una visión constructora del país, en el gobierno hay destrucción de lo que se ha hecho, advirtió.

"Es un frente que buscamos que apoye a la alianza para fortalecerla y estar en condiciones de ganar los procesos electorales en el 24", expresó.

"El frente está constituido por un grupo de priistas que han entregado muchas horas de su vida al servicio de la nación, vamos a tener una reacción, porque este movimiento es una ola, es lo que es".

El exgobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, resaltó que son los ciudadanos los que están saliendo a defender a las instituciones y al Estado de Derecho del país, por encima de los partidos políticos.

"No debemos descartar que los ciudadanos participen en los procesos de selección de candidatos y por ello en las fórmulas modernas que implican las figuras de las alianzas y las coaliciones, nos parece esencial que los partidos consideren al componente ciudadanos y no solamente tengan derecho al voto sino el derecho a participar en la selección de personas que tengan las mejores cualidades y capacidades para gobernar a la nación", expuso.

No habrá candidaturas: Alito

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, cuestionó la pertinencia de presentar el nuevo grupo antes de las elecciones del domingo.

¿Creen que puede ser sensato, responsable que a 4 días de jornada electoral estén pensando en ese tipo de cosas, cuando lo más importante es elección del domingo, es lamentable, a todos se les escucha".

Moreno mencionó que para hacer campaña hay que estar abajo, caminar bajo el sol y la lluvia.

"En el PRI se acabaron los campeones mundiales de las plurinominales. Se acabaron, los que hablan para chantajear y pedir, no se les va a dar nada en el partido, no tengan duda", afirmó.

El que quiera cargo de elección o de dirigencia, dijo, que camine, y toque las puertas de los ciudadanos, no las del PRI Nacional.

"Que toquen la puerta de ciudadanos, ahí están las elecciones, porque son los campeones mundiales del trapecio y de las pluris", manifestó sobre los objetivos que tenga el nuevo Frente Amplio de Renovación.