Crearán red de encargados de fármacos oncológicos

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que creará una red de encargados del abasto de medicamentos oncológicos por entidad federativa para hospitales de segundo y tercer nivel.

Durante la octava sesión del grupo de trabajo entre autoridades del Instituto y madres y padres de niños con cáncer, Robledo comentó que a partir de los casos que exponen los familiares, se determinó designar a un responsable que dedique tiempo y esfuerzo a atender cada problemática.

El funcionario dijo que en la próxima reunión que sostengan dará a conocer la lista de las y los responsables.

"No nos puede ganar la burocracia, ni los trámites, y mucho menos la indolencia o indiferencia, eso no se vale y quien actúe así no merece ser trabajador del Seguro Social, se los digo con la mano en el corazón", resaltó.

El titular del IMSS informó que el abasto de medicamentos oncológicos es más del doble, al pasar de 290 mil a principios de septiembre a más de 640 mil en la última semana de octubre.

Estos medicamentos, dijo, están distribuidos en los almacenes, farmacias del Seguro Social y Centrales de Mezclas.

Robledo detalló que el IMSS tiene registrados 506 niñas y niños que reciben tratamientos y quimioterapias en seis unidades médicas.

También se trabaja, agregó, para que las 113 unidades médicas y hospitales donde se brinda quimioterapia cuenten con el Expediente Clínico Electrónico.

El funcionario federal aseguró que continúa la capacitación del personal médico y de enfermería de manera presencial para adoptar esta herramienta digital.

En la reunión también se acordó que la directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Claudia Vázquez Espinoza, y el encargado de OncoIMSS Pediátrico, Enrique López Aguilar, acudan a Torreón, Coahuila, a verificar su implementación.

Otro acuerdo es que en la próxima sesión de trabajo se presentarán diversas Guías de Práctica Clínica internacionales y los protocolos de atención que aplica el IMSS, a fin de homologar un criterio único de abordaje para todos los pacientes.

En tanto, el director del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, Guillermo Careaga, expuso que en esta unidad médica se trabaja para implementar la estrategia "Hora Dorada", para brindar atención inmediata y medicamentos a pacientes pediátricos oncológicos que presenten fiebre.

A la reunión asistieron Robledo, y los directores de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, y de Innovación y Desarrollo Tecnológico, David Razú Aznar y Claudia Vázquez Espinoza, respectivamente.

Asimismo, el coordinador de Unidades Médicas de Alta Especialidad, Efraín Arizmendi Uribe, la coordinadora de Vinculación con Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales, Marcela Velázquez Bolio, el encargado de OncoIMSS Pediátrico, Enrique López Aguilar, y el titular de la Unidad de Administración, José Eduardo Thomas Ulloa.

En representación de las madres y padres de las y los niños con cánceres estuvieron presentes María, Dulce y Mario, así como un representante de la empresa Central de Mezclas-Productos Hospitalarios/SAFE.