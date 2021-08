Crece 22 % acoso en confinamiento

Ciudad de México.- La cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de acoso sexual aumentó 22 por ciento durante 2020, año del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con la base de datos de víctimas en carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, subida en un sitio de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en 2019 hubo 188 menores de edad que sufrieron este delito.

Para 2020, esta cifra fue de 226, un incremento de 22 por ciento, respecto al año anterior.

De esas víctimas, casi la mitad eran niñas de entre 10 y 15 años, aunque también hubo niños y niñas de cuatro a dos años. Y hasta bebés, registrados como cero años, en el rango de edad.

Todos ellos estuvieron encerrados con sus agresores durante los meses de las primeras dos olas de coronavirus. La estadística refleja que el problema ha descendido en lo que va del año, pero sigue siendo más grave que antes de la pandemia.

De enero a junio, las carpetas sumaron 101 víctimas, mientras que en el mismo periodo de 2020 ya había 135.

En el primer semestre de 2019 fueron 92 menores de edad víctimas de acoso sexual, con carpetas que se abrieron meses después, por lo que la cifra de enero a junio del presente año podría tener un incremento.

"Lo que más daño hace en estos casos es lo que no pasó, son niños que no tuvieron oportunidad de descubrir una sexualidad placentera, se les negó una infancia libre de violencia, no construyeron relaciones basadas en la confianza y el respeto", aseguró Rosario Alfaro, directoria ejecutiva de la organización Guardianes.

Eso, dijo, ya nadie se los va a devolver.