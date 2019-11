Crece violencia intrafamiliar en el país

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) registra 74 mil 217 casos de lesiones por violencia intrafamiliar en lo que va del año, 2 mil 806 más que los notificados en el mismo periodo de 2018.

Este problema afecta principalmente a las mujeres, pues -de los casos reportados- el 93 por ciento se cometió en contra de ellas.

Hasta el 9 de noviembre de 2019, la dependencia registraba 68 mil 977 atenciones de mujeres por violencia intrafamiliar, mientras que en igual periodo de 2018 sumaba 63 mil 999, según datos de la Dirección General de Epidemiología.

Las entidades con más casos de violencia intrafamiliar son el Estado de México, con 13 mil 516; Guerrero, con 7 mil 327; Michoacán, con 5 mil 476; Guanajuato, con 5 mil 473, y Querétaro, con 5 mil 338.

A decir de Klaudia González, coordinadora nacional del Proyecto VIVE -que apoya a mujeres en situación de vulnerabilidad-, la violencia contra las mujeres inicia con actos aparentemente insignificantes y siempre aumenta.

"La violencia va en escalada, lo primero son bromas, palabras hirientes, apodos y así va escalando hasta llegar a la violencia física, pasando por otro tipo de violencia, que puede ser psicológica o económica", afirmó.

Explicó que la violencia y la dependencia económica están intrínsecamente vinculadas, por lo que es necesario apoyar a las mujeres en esa situación para que puedan obtener sus propios ingresos.

A través del Proyecto VIVE, que recibe recursos de la organización The Trust for the Americas, afiliada a la Organización de Estados Americanos (OEA), capacitan en ventas, promotoría y marketing a mujeres que viven en refugios, centros de rehabilitación o que tienen discapacidad para que puedan emprender o conseguir un empleo.

A las mujeres participantes se les otorga, además, un taller de prevención de violencia, aseguró.

De 2016 a la fecha, han capacitado a 50 mil mujeres mexicanas.

También, expuso, buscan que los trabajos que emprendan o consigan las mujeres, sean formales.

"El 47 por ciento de las mujeres económicamente activas está en la informalidad. Entonces, trabajan sin ninguna seguridad social y, probablemente, sin ningún esquema que les permita salir de la pobreza o de la violencia", sostuvo.

Además, la organización lanzó el Manual de Prevención de la Violencia hacia las Niñas y Mujeres, una guía que apoya el empoderamiento de las mujeres y orienta en la identificación de la violencia de género.