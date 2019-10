¿Creen que yo me dejo engañar? Esto ya cambió: AMLO

Ciudad de México.- Al ser increpado por habitantes de Huajuapan, en Oaxaca, sobre la entrega de becas para estudiantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió respeto hacia él y su administración.

El titular del Ejecutivo enlistó el número de becas que se entregan en esa localidad a estudiantes de nivel básico, despertando las protestas de una parte de los asistentes.

No, ¡cómo no! A ver, a ver, espérenme. ¿Ustedes creen que yo me dejo engañar?

No es lo mismo que antes, esto ya cambió, y no nos confundan, vayan respetándonos, lo digo cariñosamente. No confundan la política con la politiquería. Eso tiene que ir también quedándose afuera”, sentenció el titular del Ejecutivo.

Reprochó a los asistentes su insistencia de que no han llegado a sus cuentas de banco las becas, pensiones y apoyos económicos y se mostró molesto por los abucheos a la presidenta municipal de Huajuapan.

Si cae mal una autoridad, ahí van a estar cuestionando, cuestionando, cuestionando a la autoridad. Ya no debemos actuar así, hay que hacer a un lado esos pleitos, hay que unirnos”, insistió López Obrador.

Anunció que su administración construirá un hospital en Huajuapan que quedó interrumpido desde 2017, y que la Suprema Corte de Justicia ordenó se concluya.

Ya hay una orden judicial de la suprema corte de justicia para que se construya de nuevo un hospital en Huajuapan y se va a cumplir con esa recomendación”, reconoció.

El presidente completó la visita a 73 hospitales rurales del sistema IMSS Bienestar, y sumó más de 15 mil kilómetros recorridos en esa gira por todo el país.