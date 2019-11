Crimen tiene en la mira a menores: Segob

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que las organizaciones del crimen organizado siguen teniendo en la mira a los menores de edad.

En una reunión de trabajo México-Canadá con miras a la instalación de la Comisión Intersecretarial de Justicia para Adolescentes, la funcionaria advirtió que buscan reclutarlos como sicarios o halcones.

"Sabemos y tenemos conocimiento que hoy en día el crimen organizado tiene en la mira a los menores de edad para reclutarlos como incluso sicarios no se diga como halcones del crimen", comentó.

En el Salón Revolución de la Segob, Sánchez Cordero sostuvo que el Gobierno federal está implementando acciones y programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, para alejar a los jóvenes de esas "tentaciones".

En presencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, la Secretaria subrayó la necesidad de recuperar el Estado de Derecho y la juventud.

"Dándoles alternativas como los programas sociales que se han implementado y que ustedes conocen, como Jóvenes Construyendo el Futuro, como becarios, como diversos tipos de programas, Sembrando Vida y también Semillas", expuso.

"Es un tema que ha estado siendo implementado en toda la República en materia de cultura de deportes, reclutando a los jóvenes precisamente para alejarlos de estas tentaciones de ser reclutados por el crimen organizado".

Tras recalcar la importancia de evitar cualquier tipo de abuso y discriminación hacia los jóvenes, subrayó que la juventud es el pilar más importante de una Nación y en el caso de México no puede ser diferente.

"Debemos apostar por las generaciones nuevas y que hagamos de manera conjunta en todo el País que se logre en la reinserción social de estos adolescentes (en conflicto con la ley)", apuntó.

"(Alcanzar) esta reinserción plena de los adolescentes para que cumplan sus tratamientos en las comunidades especializadas".

'Hay mucho qué celebrar'

En entrevista posterior, Sánchez Cordero aseveró que hay "muchas cosas" qué celebrar en materia de gobernabilidad a un año del inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Entre ellas, mencionó la consolidación de la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia, el avance de los derechos humanos, la Comisión de Ayotzinapa y la relación con los gobernadores que, dijo, es espectacular.

"Muchas cosas, de verdad", recalcó.

"Pero en seguridad y economía no se avanza", se le planteó.

"Pero eso es un tema de la Secretaría de Hacienda y de Economía", respondió.