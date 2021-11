Critica AMLO a Dresser

Archivo/ Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este jueves a la politóloga Denise Dresser, quien consideró que el "decretazo" que cataloga todas las obras del Gobierno como asunto de "seguridad nacional" es un golpe de Estado, pues implica la rendición del poder civil ante el militar.

En respuesta y durante el programa de la periodista Carmen Aristegui, la politóloga respondió que el hecho de que el mandatario haya dedicado diez minutos al tema demuestra que su crítica es certera y que los golpes de Estado en la actualidad se dan desde las instituciones.

Durante su conferencia matutina, el mandatario pidió a su equipo que proyectara en pantalla un mensaje publicado por la escritora en su cuenta de Twitter, el pasado 23 de noviembre, al que dio lectura, intercalando algunos comentarios, a manera de respuesta.

"Les voy a poner, porque no hay que perder el sentido del humor, les voy a poner un Twitter de Denise, búsquenlo, que, con mi acuerdo de que se dieran facilidades a las empresas y a las instituciones que están construyendo las obras más importantes del Gobierno", dijo.

"Ella sostiene que di un golpe de Estado, ya no soy Andrés Manuel, soy Augusto", soltó entre risas. "No sé midió y es académica, da clases en el ITAM, debe cobrar un dineral, pobres muchachos. No es para tanto".

El Jefe del Ejecutivo consideró que el mensaje de la activista, muestra ignorancia y mala fe, y tras ironizar sobre su "abdicación" ante los militares, consideró que para que se pueda construir un cogobierno con las fuerzas armadas, sería necesaria una reforma constitucional.

Durante el programa de la periodista Carmen Aristegui, Dresser consideró que las expresiones del Presidente prácticamente le dan la razón y lo invitó a acudir a las clases que imparte en el ITAM para conocer el debate y la argumentación en el aula.

"Al dedicarle casi 10 minutos de su mañanera a criticar lo que escribo, creo que el Presidente demuestra que mi crítica es certera y cuánto le cala. Su ataque refuerza mi argumento. Estamos viendo la erosión de la democracia en México por la vía de la militarización, la vía del decretismo, la vía del estado de excepción, la vía del abuso de poder.

"Hay una amplia literatura académica reciente sobre el fenómeno de la desdemocratización, la erosión democrática a nivel global, no solo en México. El argumento central es que los golpes de estado clásicos, los de Augusto Pinochet y los de las armas y los militares, están cediendo el paso a otras formas de desdemocratización, de control del Estado e incluso de militarización del Estado. La paradoja trágica de la vía electoral al autoritarismo es que las instituciones de la democracia son utilizadas por quienes llegan por la vía democrática. Estás instituciones gradualmente, sutilmente, incluso legalmente son aniquiladas o debilitadas", planteó la escritora.

Dresser consideró que de aceptar su invitación conocería mucho más sobre la Constitución, las leyes que rigen al Estado mexicano y la normatividad para la construcción de obras de infraestructura, así como los peligros de la militarización.

"Las puertas de mi aula están abiertas para él", ofreció.