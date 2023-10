Critica AMLO a Ministro que marchó: debería darle vergüenza

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Ministro Juan Luis González Alcántara por haber marchado ayer en contra de la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y dijo que debería darle vergüenza defender los 700 mil pesos que gana mensualmente.

"Acerca de esta manifestación muy bien, tienen todo el derecho, no comparto que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse; no comparto porque se me hace muy injusto. Si fuesen causas en beneficio del pueblo, pues todo mi respeto y admiración, pero se trata de que los Ministros sigan ganando 600 o 700 mil pesos mensuales.

"Marcha aun un Ministro (González Alcántara) que gana 700 mil pesos mensuales, le debería dar vergüenza. Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo que insulta a la mayoría de los mexicanos que tienen ingresos sólo para lo básico. Millones de mexicanos sólo tienen recurso para lo básico, en promedio, los 22 mil trabajadores de la economía informal obtienen 16 mil pesos mensuales y este Ministro que fue a manifestarse y los otros 700 mil pesos mensuales", comentó López Obrador en conferencia.

Al reclamo por la desaparición de 13 fideicomisos con los que se financian parte de sus prestaciones laborales, trabajadores del Poder Judicial Federal sumaron ayer las exigencias de respeto a su independencia y un alto a lo que llamaron calumnias y denostación de su labor.

Miles protestaron en las principales ciudades del País, entre ellas CDMX, Monterrey y Guadalajara, contra la desaparición de los fideicomisos con más de 15 mil millones de pesos que, conforme el plan de Morena, se concretará esta semana en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados.

A la manifestación de ayer se sumaron tanto el Ministro Juan Luis González Alcántara, así como el ex Ministro en retiro José Ramón Cossío.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal se lanzó también contra el ex Ministro Cossío por haber participado en la marcha y exhibió el monto de la pensión que recibe mensualmente.

"Otro Ministro que ya está jubilado, que fue a la marcha, y que es uno de los abogados del bloque conservador, José Ramón Cossío. ¿Saben cuánto recibe él? 480 mil pesos mensuales recibe.

"¿Cuánto recibe una maestra, un jubilado? (62 mil pesos mensualmente) este es el máximo que puede recibir un servidor público. Ahora que me voy a retirar ni siquiera voy a recibir eso me voy a ir con 30 mil pesos", mencionó.

Pese a ello, López Obrador aplaudió que muchos trabajadores del Poder Judicial de la Federación le dieran la razón y no marcharan ayer al entender que la eliminación de los fideicomisos no los afectará a ellos.

"Afortunadamente, muchos no participaron en la manifestación, nos creyeron, sobre todo los trabajadores, que a ellos no se les va a afectar en nada, es a la cúpula, a los de arriba", agregó.