Critica AMLO al FMI y le pide disculparse

Ciudad de México. Luego que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo el pronóstico de crecimiento de México para 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al organismo internacional y le pidió que se disculpe con los mexicanos.

Durante la conferencia matutina del Mandatario se dio a conocer que el FMI redujo de 1.6 a 0.9 por ciento su estimado de crecimiento del país para este año.

"No les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto, esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, todos esos organismos deberían ofrecer disculpas el pueblo de México y hacer la autocrítica", señaló en conferencia matutina.

El Mandatario consideró que el FMI no decidirá la agenda del País y que no tiene "autoridad moral" para opinar por lo que significaron sus políticas.

"Del Fondo Monetario Internacional sus recetas hicieron que se desatara la inseguridad y la violencia en el País, entonces, cómo van a estar ahí opinando, qué autoridad moral tienen, con todo respeto.

"No vamos a renunciar a esos organismos, formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas, ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México", afirmó López Obrador.

En tanto, el Presidente convocó al FMI y expertos a que se discuta si es lo mismo crecimiento y desarrollo, como parte de sus parámetros.

"Los convoco a los del Fondo Monetario Internacional, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque nosotros ya no vamos a utilizar solo como parámetro el crecimiento.

"Porque crecimiento es que se genere riqueza, pero puede ser que ese crecimiento signifique solo acumulación de riqueza en unos cuantos, entonces hay que ver", agregó.

Para 2020, el organismo internacional mantuvo sin cambios la previsión de crecimiento de la economía mexicana en 1.9 por ciento.