Critica AMLO 'asfixia' de EU a cubanos

Alfredo Moreno / Agencia Reforma

Ciudad de México- Al no permitir que cubanos envíen dinero a sus compatriotas, Estados Unidos "asfixia" a quienes decidieron quedarse en Cuba, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba, estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano, nadie tiene derecho a asfixiar a un pueblo, que mediante esas prácticas de lleve a un pueblo a revelarse contra su Gobierno, eso es vil, canallesco, nosotros en México, en los momentos difíciles por la pandemia, recibimos apoyo de los mexicanos que viven y trabajan en EU".

El tabasqueño criticó que por el bloqueo a la Isla, los cubanos que viven y trabajan en Estados Unidos no pueden enviar apoyos a sus familiares.

"Eso no me parece justo. Eso no tiene nada que ver con la fraternidad universal, si un mexicano, un cubano, decide enviar apoyo a sus familiares en Cuba o México, claro que debe tener libertad para hacerlo, en nombre de qué se le impide hacerlo, si es para apoyar a un familiar, a otro ser humano, esas medidas son retrógradas", dijo.

En conferencia mañanera, el mandatario federal rechazó opinar sobre las protestas en la Isla, pues "es un asunto de ellos".

"Si yo trato ese tema de puede interpretar que no soy objetivo, es tanto el bloque opositor, los potentados en contra, el hecho que yo me pronuncie por la independencia de ese pueblo, no afecta en nada, es cuando dicen, a ver, la autocrítica, sí la hago, pero tengo tantos críticos que para que voy a ahondar más si no hay equilibrios"

"Se ve un periódico cualquiera, en el mundo, y todos en contra del gobierno y el pueblo cubano, no hay objetividad, no hay equilibrio, y ya lo he dicho en otras ocasiones, después de dos siglos de predominio de una política, que un país tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente, solo por ese hecho merece toda nuestra admiración y respeto, es único, caso único".