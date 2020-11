Critica AMLO censura de medios de EU contra Trump

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la censura que medios de Estados Unidos hicieron al pronunciamiento de Donald Trump tras el triunfo del demócrata Joe Biden.

"¿Cómo es eso? En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente, no es cualquier cosa. Eso no se había visto, los medios censuran. Estoy hablanddo en Estados Unidos, porque lo de México ya estamos acostumbrados, no existíamos, pero en el caso de Estados Unidos eso que sucedió sí es algo especial, en internet o en las redes y luego las grandes cadenas, los grandes medios informativos", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que en su Gobierno nunca se va a censurar a nadie.

"Nosotros nunca vamos a censurar a nadie, todos tenemos el derecho de manifestarnos. Hay una frase muy buena clásica: Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esa es la libertad", agregó el Presidente.