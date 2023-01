Critica colectivo arbitrariedad y manipulación en el País

CDMX.- En un intento por cambiar el rumbo del País en el 2024, políticos, empresarios, académicos, médicos, feministas, activistas, ambientalistas y hasta deportistas lanzaron el movimiento "Colectivo por México".

Sin mencionar directamente a Morena o al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes integran la propuesta advierten que los mexicanos padecen la arbitrariedad en el ejercicio del poder, la manipulación de la verdad, uso de la pobreza y el odio por no pensar igual.

Sin embargo, apuntan, previo a la elección presidencial de 2024, una gran mayoría de la población está indignada por la actuación de los partidos, el militarismo creciente, el deterioro de los servicios e instituciones, los embates a la ciencia, el debilitamiento de los contrapesos políticos y sociales y los golpes a la democracia.

"Los mexicanos padecemos arbitrariedad en el ejercicio del poder, discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos, manipulación de la verdad, carencia de servicios, uso político de la pobreza, violencia e impunidad", dijo el jurista Diego Valadés, quien fue uno de los oradores del evento.

"Cambiemos el rumbo, hagámoslo mediante instituciones que restauren el Estado de derecho, la igualdad, la confianza, la convivencia en paz y con bienestar, y la lealtad democrática de los gobernantes", indicó.

En un salón del World Trade Center, ante cerca de 500 personas, representativas de diversos sectores sociales, Valadés indicó que este movimiento es muestra del pluralismo y variedad de visiones que tiene México, y que deben ser tomadas en cuenta.

"Las visiones unidimensionales y unidireccionales contradicen la democracia, sólo se exige pensar igual donde el derecho a la libertad naufragó, ninguna República ha prosperado cuando prevalece el conformismo o el derrotismo, lo negativo es superable y lo positivo es mejorable", subrayó.

Al evento acudieron ex rectores de la UNAM, ex directores del Instituto Politécnico Nacional, ex dirigentes de cúpulas empresariales y ex funcionarios federales.

También reaparecieron miltantes y dirigentes de diversos partidos, legisladores en funciones, ex medallistas olímpicos y líderes de organizaciones sociales.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, afirmó que Cuauhtémoc Cárdenas estuvo trabajando más de un año junto con una veintena de personas en el documento "Punto de Partida. Una Nueva Visión de País", que está avalado por él, pero desconoció por qué no asistió.

Sin embargo, confió en que el ex candidato presidencial se incorpore en los encuentros estatales y en la elaboración del documento final.

Dijo que la intención es que la propuesta sea tomada en cuenta por los partidos políticos como un referente en el debate público rumbo a la elección de 2024.

Pero, aclaró, ello no quiere decir que quienes están en este colectivo busquen respaldar a un partido o candidato presidencial.