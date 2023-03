Critica Creel a AMLO por roces con EU

Especial / Agencia Reforma / Santiago Creel

Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN), criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador que en diplomacia, hasta para pelearse, hay que tener estilo, y él no lo tiene.

En un video, el panista atizó las criticas contra el Primer Mandatario, y le aseguró que fue un buen candidato, pero es un pésimo Presidente, pues se aferra a sus dichos como "los abrazos y no balazos", y ante la falta de respuestas a sus críticos, lanza insultos.

"Ahora le tocó a nuestros vecinos, sí se pasaron (los republicanos que exigen intervención a México por el crimen organizando), pero un Presidente no se ponen el callejón de los trancazos", dijo.

"Aquí le explico lo que hace un buen Presidente: no a la intervención, sí a unir esfuerzos, no a responderle a dos o tres congresistas, que por cierto con ellos sí dialoga, con nosotros no".

Ante el panorama que enfrentan ambos países por el consumo de fentanilo y la crisis de violencia e inseguridad, en lugar de insultarlos y amenazarlos, sería mejor que se pusiera a dialogar con ellos, propuso Creel.

"Allá mueren por sobredosis, aquí se acribillan a balazos. Aprenda que en diplomacia hasta para pelearse y mentarse la madre hay que tener estilo y saber cuándo hacerlo", expresó.

"El crimen organizado es un problema continental, convoque a una reunión de todo el Continente Americano para coordinar los esfuerzos de todos ¿O de plano no los quiere combatir?".

El exsecretario de Gobernación consideró que López Obrador sigue obsesionado con abrazar asesinos, de perdonar a violadores y de felicitar a narcotraficantes.

"¡Qué lástima! ¡Qué pena haber echado su gobierno a la basura! México es de todas y todos nosotros y aquí en nuestro querido México la ley es la ley, ese debe ser su aprendizaje", añadió.