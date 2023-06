Critica Noroña exclusión: no me invitó AMLO a cena

Agencia Reforma

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal petista y aspirante a la candidatura presidencial, reclamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador no haberlo convocado a la cena en la que departió con las "corcholatas" y Gobernadores emanados de Morena.

"Es un reclamo fraterno a un compañero que no me está dando trato de compañero. La exclusión es injustificada, incorrecta, no es un trato de compañeros. Las encuestas me ponen en tercer lugar, por arriba de Adán Augusto", expresó en rueda de prensa.

Fernández Noroña advirtió, en todo caso, que nada ni nadie le impedirá registrarse como aspirante a la candidatura de Morena.

Anoche, López Obrador encabezó una cena con las "corcholatas" y Gobernadores de Morena para apremiarlos a mantener la unidad para el 2024.

"Vivo muy cerca (del restaurante donde AMLO cenó con sus correligionarios) pero no voy a donde no me invitan. El compañero Presidente, al erigirse en garante de unidad, no debe excluir a nadie. Está asumiendo una posición sectaria. Mi pecho no es bodega, pero no dejaré de señalar exclusiones. Yo voy a participar y me voy a registrar", machacó Fernández Noroña.

Por separado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que tanto Fernández Noroña, como el senador Manuel Velasco, aspirante por el PVEM para la nominación presidencial del movimiento Junto Hacemos Historia, serán invitados a la sesión del Consejo Nacional de Morena del próximo domingo.

El próximo domingo, la dirigencia morenista definirá las reglas para la contienda interna por la candidatura presidencial de 2024.