Critica Sheinbaum designación de García Cabeza de Vaca

CDMX.- Claudia Sheinbaum criticó la designación del ex Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como coordinador de las propuestas en materia de seguridad pública del Frente Amplio por México.

A través de un mensaje en redes, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México consideró que con el nombramiento del "ex Gobernador fugado", continúa creciendo la alineación del frente opositor con los conservadores, entre los que mencionó al empresario Claudio X. González.

La aspirante morenista a coordinar la defensa de la transformación ironizó que tras el nombramiento del ex Mandatario tamaulipeco, sólo falta que el Frente designe al ex Presidente Vicente Fox como vocero y al ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien está preso en una cárcel de Estados Unidos, como asesor legal.

Anteriormente, Sheinbaum había criticado el nombramiento del ex Secretario de la OCDE, José Ángel Gurría, como el encargado de diseñar el proyecto de Gobierno del Frente de cara a 2024, por ser uno de los articuladores del Fobaproa.

"Sigue creciendo la 'gran' alineación del Frente de los ConXervadoreX:

El Sr Claudio X González : Capitán

Jose Angel Gurría (especialista en rescate bancario): Coordinador de Programa

Estratega de seguridad el ex Gobernador fugado de Tamaulipas, CabeXa de Vaca

Ya solo falta que pongan a FoX de vocero y desde el penal de NY a Garcia Luna como asesor legal.

Si así es el frente, imagínese lo que hay detrás", posteó.

Ayer, el Frente Amplio por México dio a García Cabeza de Vaca, quien está refugiado en Houston, la coordinación de las propuestas en materia de seguridad pública.

De acuerdo con un comunicado suscrito por los dirigentes de PAN, PRI y PRD, el nombramiento se dio debido a que gracias a su gestión se lograron disminuir los niveles de violencia en la frontera y en los municipios de Tamaulipas.