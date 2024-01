Critica Xóchitl Gálvez 'abrazos' a delincuentes

Acámbaro, México.- En una región asolada por la violencia, Xóchitl Gálvez prometió plantar cara al crimen organizado y no echarle la culpa a Felipe Calderón, a Andrés Manuel López Obrador, al neoliberalismo o a la 4T.

Casi afónica -"después de 60 días, ya me quedé sin voz"-, la abanderada presidencial del frente opositor cerró su precampaña en Guanajuato, el bastión panista por antonomasia, y prometió trabajar de la mano de Libia Denisse García Muñoz Ledo, la candidata al Gobierno de la entidad, para recuperar la paz y la tranquilidad.

Ante miles de simpatizantes que se congregaron en la plaza Miguel Hidalgo de Acámbaro, el Municipio que se precia de preparar "el mejor pan", Xóchitl advirtió que, o se combate en serio al crimen, o la nación se nos va entre las manos.

"No le voy a echar la culpa a Calderón. No le voy a echar la culpa a Andrés Manuel... Yo no voy a culpar al neoliberalismo, tampoco a la 4T, pero sí es momento de entender que le entramos ahora, o nunca; el país se nos va de las manos. Es ahora o nunca, por eso tenemos que dar la pelea más histórica", apremió.

La plaza pública fue vigilada por soldados y elementos de la Guardia Nacional a bordo de vehículos descubiertos. Decenas de agentes de civil se infiltraron entre la multitud para resguardar la seguridad de la candidata.

Xóchitl se valió del mensaje al que recurre López Obrador para desentenderse del combate a las bandas del crimen, echándole la culpa al pasado, al ex Presidente Felipe Calderón o al neoliberalismo, para revirar y prometer que ella sí se la "rifará" en serio.

En una plaza lastimada por un reguero de masacres sin fin en los últimos años, Gálvez dijo sin rodeos que "la responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima Presidenta de la República".

En ese tono, la hidalguense aseguró que López Obrador decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos.

"El actual Presidente no quiso enfrentar a la delincuencia, por eso Guanajuato está sufriendo. Pero eso se va a acabar, porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza que tengo las agallas, para que ustedes vivan en paz".

Xóchitl subió al templete acompañada de Libia García, del ex Gobernador Miguel Márquez, candidato al Senado de la República; de Marko Cortés, líder panista, y de Kenia López, la encargada de la oficina de campaña.

A la hora en que partía plaza en el Monumento a la Revolución, Gálvez trajo a escena la figura de la morenista Claudia Sheinbaum para hacer notar que las cosas en la Capital del país también están mal en materia de seguridad pública.

"Les voy a dar una cifra: la percepción de inseguridad en Guanajuato es alta: 83 por ciento. Pero ¿saben cuál es en la Ciudad de México? 80 por ciento, y ella gobernó la Ciudad de México. Así es que no tiene cara para venir a presumir de una gran estrategia, cuando en la Ciudad de México el 80 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros, y con todo el apoyo del Gobierno federal", repuso.

La candidata exprimió el tema de la violencia, reflejando la indolencia del Presidente López Obrador.

"Hoy tenemos un Gobierno muy agresivo con los empresarios, pero qué tal de tímido es con los delincuentes. Hoy tenemos un Gobierno muy bravucón con los ciudadanos, pero bien mansito con los extorsionadores", deploró.

Los asistentes decían no con la cabeza cuando Xóchitl advertía que los mexicanos no podían acostumbrarse a vivir con la cotidiana violencia.

"No se acostumbren a la inseguridad, esto no es vida. Tenemos que luchar porque, ¿saben qué?, ustedes merecen más. Sus hijos merecen más.

"Yo no voy a abandonar a Guanajuato. Yo voy a estar con Guanajuato", prometió la aspirante, antes de exigirle al tabasqueño vaya al Estado y le dé la cara a sus habitantes.

"Le exijo que se ponga a trabajar, que dirija sus fobias a los extorsionadores, no a los empresarios; que ataque a los violadores, no a las feministas; que se solidarice con respeto con las víctimas y no con los narcotraficantes", machacó.