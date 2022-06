Critican a AMLO por decir 'hitleriano' a Alazraki

La Comunidad Judía en México rechazó las expresiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó de hitleriano al publicista Carlos Alazraki.

"La Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable", aseguró el Comité Central de la Comunidad Judía de México, a través de la Tribuna Israelita.

El pronunciamiento fue firmado por Marcos Shabot, Mauricio Lulka, Elías Achar y Reneé Dayan.

Esta mañana, en su tradicional conferencia, el Presidente exhibió un video en el que se aprecia a la priista Beatriz Pagés y al panista Javier Lozano conversando con Alazraki, sobre la supuesta llegada al AIFA de aviones llenos de venezolanos, que habrían entrado al País sin pasar por los controles de migración.

Tras desmentir el hecho, López Obrador recordó que, durante años, ha mantenido diferencias con Alazraki --publicista en su momento del priista Roberto Madrazo--, a quien calificó como un conservador extremo.

"En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano", dijo.

"A veces se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe".

La expresión también fue criticada por legisladores de Oposición como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; la diputada del PAN, Margarita Zavala, y el senador Emilio Álvarez Icaza.

"Presidente, cuide sus palabras. El nazismo ha sido uno de los más atroces periodos de la historia que costó millones de vidas, en particular del pueblo judío. Su investidura no le da ningún derecho a calificar como 'hitleriano' a Carlos Alazraki, por externar su opinión", manifestó el ex ombudsman capitalino.

"El comentario del Presidente contra Alazraki no solo vulnera la libertad de expresión sino que es indigno y fuera de toda proporción. Llamar 'hitleriano' a un destacado miembro de la comunidad judía, es en extremo grotesco y aberrante", aseveró Creel.

Esta no es la primera vez que el Presidente hace referencia al tema. El 24 de junio del año pasado, el tabasqueño aseguró que la clase media apoyó, en su momento, los regímenes fascistas de Adolfo Hitler, en Alemania, y de Augusto Pinochet, en Chile.

"Pues no es cualquier cosa, una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. En Chile, el golpe de Estado contra el Presidente Allende fue respaldado por la clase media. La clase media de Chile no informada apoyó a Pinochet", sostuvo.