Critican a AMLO por dichos sobre estudiantes en extranjero

Ciudad de México.- Usuarios de redes sociales critican al presidente Andrés Manuel López Obrador por comentarios contra personas que estudiaron en el extranjero.

"Y nada de que se requiere especialidad, está como el asunto de los que van a estudiar al extranjero, el hijo del 'Padrino', según la novela de Puzo, de Mario Puzo, estudió en el extranjero, lo mandó el 'Padrino' a que estudiara", dijo el mandatario en su conferencia matutina ayer viernes desde Manzanillo, Colima.

"Los que más daño le han hecho al País son los que supuestamente tienen más conocimiento".

El presidente hablaba sobre la corrupción y "dedazos" que existían en el país por parte de funcionarios para acomodar a los encargados de las aduanas.

"Ponme donde hay, las aduanas, ¿quiénes manejaban las aduanas? pues los políticos, recientemente los partidos, aquí en Colima conocí un caso de un alto funcionario del Gobierno del Estado que abandonó el caso por venirse de director de la aduana de Manzanillo, imagínese, de qué se trata".

En twitter, políticos y usuarios rechazaron que identifique con la corrupción a quienes recibieron estudios fuera de México.

"Su desconocimiento de El Padrino al que cita es anecdótico. Lo grave es su desprecio por el conocimiento, la preparación y la experiencia. Identificar con la corrupción a quienes estudian en el extranjero es ruin. Mala justificación de su militarización", tuiteó el perredista @ferbelaunzaran.

También rechazan que ejemplificara mal la novela 'El Padrino', de Mario Puzo, la cual usó para hablar sobre el tema.

"Se nota que este onagro no sólo no estudió nada -aquí, y no digamos en el extranjero- sino que tampoco vio -y mucho menos leyó- 'El Padrino'. Cada día que pasa es más evidente que el hombre no sabe ni siquiera ver la tele, me cae...", escribió @CartonCalderon.

Y recordaron que, gran parte de su Gabinete, se ha especializado en universidades extranjeras.

"Alguien que le diga que 11 de sus 19 secretarios (Villalobos, Márquez, Ebrard, Herrera, Albores, Jiménez, Sandoval, Moctezuma, Alcocer, Alcalde, Meyer) estudiaron en el extranjero. Ah, y que "el Padrino" mandó a Michael a Dartmouth College, no al extranjero. Lo que hay que oír", recordó @rainermat.