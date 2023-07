Critican Creel y Xóchitl a AMLO tras registrarse

Alfredo Moreno / Agencia Reforma / Santiago Creel y Xóchitl Gálvez coincidieron en la sede del PAN tras registrarse como aspirantes a la candidatura presidencial

Ciudad de México.- Tras registrarse ante el Frente Amplio por México como aspirantes a la candidatura presidencial, Santiago Creel y Xóchitl Gálvez dieron discursos en la sede del PAN en los que llamaron a la unidad y criticaron la Administración de AMLO.

De la mano de su esposa, a sus 68 años, Santiago Creel busca por segunda vez contender por la Presidencia de la República.

En 2006, Felipe Calderón le arrebató la candidatura en la interna del PAN. Y ahora pretende encabezar al Frente Amplio por México.

Después de haberse registrado ante el Comité Organizador del Frente, Creel se apersonó en el auditorio Manuel Gómez Morín de la sede panista para formalizar su intención, en presencia del dirigente Marko Cortés.

El extitular de Gobernación con Vicente Fox afirmó que el Gobierno de López Obrador había llegado a su fin.

"Hoy vengo a decirle adiós a Andrés, aquí empieza su conteo de salida, de un Gobierno que ha destrozado al País. Un Gobierno que ha sido peor que los cuatro jinetes del apocalipsis, el signo de este Gobierno ha sido la muerte. Muertes por violencia, por pandemia, por enfermedades sin medicamentos, por feminicidios. El Gobierno de la muerte. Y este Gobierno llegó a su fin", sentenció.

Tras anunciar que su primera tarea será "conciliar a los diferentes", Santiago Creel dejó una advertencia a Andrés Manuel López Obrador: "Si te atreves a tocar la democracia, va a ser el fracaso que sepulte tu tumba política".

Después, en su discurso en la sede del PAN, Xóchitl Gálvez dijo que hay 60 mil voluntarios que quieren recolectar firmar y prevé juntar 160 mil para cumplir con ese requisito.

"Sé que no estaba en el radar de nadie, hasta hace un mes yo te reclamaba que quería ser jefa de Gobierno", dijo Gálvez a Marko Cortés, dirigente del PAN.

De Creel, Xóchitl Gálvez aseguró que es un hombre de ley y de instituciones.

"Le tengo enorme respeto a Creel, él fue el que me llevó a la Miguel Hidalgo, es un hombre de ley, de instituciones", afirmó.

Gálvez dijo que el enemigo no está en el Frente, sino en Palacio Nacional.

"El enemigo no está aquí, lo tenemos en Palacio Nacional", lanzó.

Y refutó a AMLO, quien ha dicho que la panista no es del pueblo.

"Que no me venga el Presidente que no soy pueblo", soltó.