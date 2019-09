Critican financieros presupuesto de AMLO

Ciudad de México.- Bancos de inversión y especialistas criticaron el optimismo del paquete económico 2020 y anticiparon que hay riesgos para cumplir con las metas.

El problema será enfrentar un crecimiento económico menor al 2 por ciento previsto y que Pemex no alcance el objetivo de producción petrolera.

Para Ariane Ortiz, analista líder del Gobierno soberano de México en Moody´s, los estimados de ingresos son muy optimistas y el apoyo a Pemex por 86 mil millones de pesos podría ser insuficiente, aunque destacó la meta de superávit primario de 0.7 por ciento del PIB.

BBVA coincidió en que se refuerza la señal de disciplina fiscal y también resulta positivo que se contemple el combate a la evasión, aunque su contribución a la recaudación es incierta.

Bank of America Merrill Lynch criticó que no sea un presupuesto destinado a apoyar a la economía, además de que el Gobierno sobrestima los ingresos para 2020.

En tanto Barclays, calculó que si Pemex no alcanza la producción objetivo de 1.9 millones de barriles diarios para 2020, se perderían ingresos por 5 mil millones de pesos.