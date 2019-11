Critican plasmar apoyos de AMLO en Constitución

Ciudad de México.- Diputados del PAN y PRD criticaron la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de plasmar en la Constitución la obligación de dar pensiones, becas y atención a la salud a la población sin seguridad social.

Consideraron que cae en la demagogia y el populismo, además que no se tienen los recursos presupuestarios para cumplir con ello.

La coordinadora del sol azteca, Verónica Juárez, dijo que su bancada sí comparte la visión de que se debe combatir la pobreza y la desigualdad, pero consideró que ello no se logrará dando de manera directa dinero a la población.

Opinó que no se pueden reconocer derechos en el papel, si en la realidad no hay dinero suficiente para satisfacer a toda la población.

"Con la reforma que se propone por parte del Ejecutivo se quiere perpetuar el clientelismo para todos los Gobiernos, no sólo para éste", observó.

"Es contradictoria la reforma, se reconocen derechos pero se condiciona a que haya dinero para entregar los recursos, lo que es la característica de la 4T. Demagógicamente, quieren simular que plasman derechos en Constitución, pero en los hechos no tienen cómo garantizarlos".

Cuestionó que en la propuesta del Ejecutivo se hable del sistema nacional del Bienestar porque se está llevando a la Constitución la "leyenda" que identifica los programas del actual Gobierno.

Es como haber puesto "Solidaridad" en la Carta Magna, añadió.

El diputado de PAN Raúl Gracia también consideró que la iniciativa de López Obrador es demagógica debido a la imposibilidad de tener los recursos suficientes para cubrir a toda la población.

Por ejemplo, dijo, en el tema de becas, el Gobierno ni siquiera ha podido cumplir con su obligación de cubrir con recursos suficientes de cobertura a toda la enseñanza obligatoria ni garantizar la calidad suficiente.

Con el tema de la salud, indicó que se quieren garantizar los servicios para la población sin seguridad social cuando esa población ha sido la más afectada en los últimos meses con atención deficiente en el tema del cáncer infantil y otras enfermedades.

"Hay cientos de niños y personas que tienen derecho a la atención médica y los están dejando morir, como son las enfermedades como cáncer. Por eso es completamente ilógico", expresó.

Agregó que la pensión a las personas de la tercera edad es, además, un acto de discriminación porque se ha hecho diferencias entre la población indígena y la que no para recibir el beneficio.

"Por eso es una reforma populista, demagógica, con tintes socialistas que han marcado a este Gobierno", señaló el también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

"Que haga políticas públicas que den seguridad social a los mexicanos, que hagan políticas públicas que den educación de calidad, no políticas públicas que no son productivas, que no generan crecimiento en la economía ni más recursos y al final del día se aumenta el presupuesto indiscriminadamente y terminan como economías quebradas".