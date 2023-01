Critican prohibición de 'Amlitos' en campaña

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) considerara ilegal el uso de la caricatura conocida como "Amlito", la cual ha sido utilizada en propaganda de Morena.

"Pues es obvio porque los del bloque conservador están muy nerviosos y tienen mucha influencia en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral, imagínense que el Tribunal Electoral prohibió los muñequitos de ya saben quién, es, ahora sí que de caricatura, Tribunal Electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién, ¿no tienen ahí los muñequitos?.

"Hay de muchos estilos , y esos son de un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar, pero estos ya son de dominio público y lo prohibieron. Entonces, así te contesto. Nada (vamos a interponer), es que muestran el cobre,nos ayudan, son buenos promotores de la transformación, les tenemos que agradecer porque llegar a estos extremos... no me extraña nada, pero vamos a seguir adelante enfrentándolos", dijo.

La caricatura fue colocada en un tuit con la leyenda "Vamos a ganar 6 de 6 el 5 de junio", pocos días antes de las elecciones que renovaron seis gubernaturas en 2022.

Al respecto, los magistrados electorales consideraron que el uso de esa silueta del Presidente de la República incide en la equidad en una contienda electoral e implica por una injerencia indebida de la imagen de un servidor público.