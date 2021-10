¿Cuál es la prisa? Al PRI nadie lo presiona: Moreno

Reforma

Ciudad de México.- El Partido Revolucionario Institucional rechazó que existan presiones para que defina su posición en torno a la reforma energética de Ejecutivo federal y reiteró que ésta la harán pública una vez que el documento sea analizado en un parlamento abierto, en el que participen aquellos que defienden la reforma de Enrique Peña Nieto y la actual.

En conferencia en San Lázaro, el dirigente del partido, Alejandro Moreno, y el coordinador parlamentario, Rubén Moreira, aseguraron que dicho ejercicio debe ser de confronta y en él tienen que participar, entre otros, el director de la CFE, Manuel Bartlett, la titular de la Secretará de Energía, Rocío Nahle y los empresarios que se han manifestado en contra de la propuesta presidencial.

Alejandro Moreno, quien tomó la palabra en su calidad de dirigente del partido, dijo que en el tricolor no hay prisa por aprobar la propuesta, por lo que escucharán todas las voces antes de fijar una posición.

"Lo que hemos propuesto es ir a la amplia discusión, no hay prisa, ¿cuál es la prisa? Nosotros tenemos el tiempo y el momento, y al PRI nadie lo presiona, como lo dejé muy claro, nosotros vamos a discutir, tenemos que escuchar todas las voces y, en su momento, el PRI con sus legisladores emitirá su voto", indicó.

No obstante, detalló que el PRI está comprometido con la defensa del medio ambiente, la agenda 2030, los acuerdos en materia de cambio climático y la inversión.

Moreno aseguró que con la misma convicción con la que votó a favor de la reforma energética del ex Presidente Enrique Peña Nieto, en 2013, participará en el debate en torno a la iniciativa de López Obrador.

El dirigente del tricolor rechazó que esté en riesgo la alianza con el PAN y con el PRD, y confirmó que ayer se reunieron las dirigencias de los tres partidos para trabajar a favor de una coalición con la irían a las elecciones locales en 2022.

En su turno, Rubén Moreira advirtió que su partido, el cual calificó como el más importante, no cree en parlamentos abiertos a modo, por lo que promoverán que éste sea de confronta, un formato diferente al que se ha utilizado hasta ahora en San Lázaro.

Moreira anunció que su partido busca que participen aquellos que defienden la reforma impulsada por Peña Nieto y quienes consideran que la propuesta por López Obrador es lo que necesita el País.

"En su momento daremos el debate por México acá en la Cámara de Diputados, pero inicialmente queremos aquí, en la Cámara de Diputados, a los que ven bien la reforma que impulsó el PRI hace unos años y a los que ven bien la reforma que, se pretende, hoy transite en la Cámaras", dijo.

Moreira demandó que en el debate se dé en San Lázaro y en él participen incluso aquellos empresarios que ya se han manifestado en contra de la iniciativa.

"A mí me gustaría que esos empresarios que se han pronunciado dijeran ahora 'oye, qué buena fue la reforma de Peña Nieto', 'oye, qué buena fue la reforma del PRI', pues que vengan acá y lo digan", solicitó.

Sobre las afirmaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que evidenciaría a los legisladores que voten en contra de la reforma, el coordinador parlamentario rechazó que se tratara de una amenaza.

"Yo lo que entendí de esa declaración es que a cada quien le van a decir a la gente cuál es su postura ante la nación, yo no vi una amenaza, yo donde veo una amenaza es que no queramos discutir, eso sí me preocupa", reiteró.