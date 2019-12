Cuáles son los horarios más peligrosos para transitar por carreteras federales

Durante la temporada decembrina es muy común que muchas familias decidan pasar las fiestas con sus seres queridos que viven en otras ciudades. Por ello viajan conduciendo por carreteras del país, en su mayoría federales.

Esta práctica conlleva ciertos riesgos, en especial si se decide hacer en un horario específico, pues se ha registrado un aumento en los asaltos y robos en carreteras en ciertas partes del día.

La franja horaria que va de las 24:00 hasta las 02:00 horas es la más utilizada por asaltantes para cometer robos a transporte de carga y de pasajeros en carreteras federales de todo el país.

De acuerdo con una solicitud de transparencia realizada por el portal Animal Político, la Policía Federal de Caminos reportó que, entre enero y octubre de este 2019, lleva registrados 590 asaltos en vías federales, de los cuales el 88% fue robo a transporte de carga, mientras que el 12% restante fueron robos a transporte de pasajeros, incluyendo a autobuses turísticos, combis y también a peatones.

De esos 590 asaltos, 142, el 42% del total, fueron cometidos entre las 24:00 y las 02:00 horas. Es decir, que en promedio, más de 2 de cada 10 asaltos en vías federales a transporte de carga y de pasajeros se producen en ese lapso.

Dentro de esa franja horaria, es especialmente riesgoso el periodo que va de las 24:00 a las 01:00 horas, ya que las autoridades registraron 126 asaltos en ese espacio de apenas 60 minutos.

De acuerdo con lo publicado por Animal Político, el segundo periodo de tiempo más peligroso para transitar por vías federales es el que va de las 08:00 a las 10:00 horas, en donde se han registrado 66 asaltos.

La tercera es la que va de las 10:00 a las 12:00 horas, con 59 asaltos. La cuarta, la que va de las 20:00 a las 22:00 horas, con 38 casos. Y la quinta, la que va de las 14:00 a las 16:00 horas con 26 casos. El horario con menos asaltos en carreteras federales es el de las 02:00 a las 04:00 horas con 22 denuncias.





Los horarios y los tramos más peligrosos

La carretera federal más peligrosa para el transporte de carga es la 150D, que une la Ciudad de México con Veracruz (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con Animal Político, la carretera federal más peligrosa para el transporte de carga es la 150D, que une la Ciudad de México con Veracruz, según la información dada a conocer por la policía Federal a ese medio.

Esta vía se divide en dos tramos de 390 kilómetros: uno, la carretera México-Puebla, y dos, la Puebla-Córdoba, en el estado de Veracruz. Entre ambos tramos registran 131 asaltos, lo que da un promedio de uno por cada tres kilómetros.

La franja horaria más utilizada por los delincuentes en este tramo es también la que va de las 24:00 a las 02:00 horas, con 40 asaltos, es decir, el 30% del total.

La segunda carretera federal más peligrosa es la 15D, en el tramo Maravatío-Zapotlanejo, a su paso por el estado de Michoacán, con 27 asaltos en los primeros 10 meses de este año.

La Secretaría de Seguridad Pública asegura que en lo que va de este año ha disminuido el robo a transporte de carga (Reuters/Jose Luis Gonzalez)

En este caso, la franja horaria predilecta por los delincuentes es la que corre de las 24:00 a las 02:00 horas durante la cual se registraron 10 asaltos, seguida muy de cerca por el periodo que va de las 08:00 a las 10:00 horas, con nueve.

En la carretera Cuacnopalan-Oaxaca directo, que está en el cuarto lugar de las vías con más asaltos registrados por la Policía Federa, la franja horaria más peligrosa es compartida por la que va de las 24:00 a las 02:00 horas, y de las 12:00 a las 16:00 horas, con cuatro asaltos cada una.

La quinta carretera federal más peligrosa es la que corre del Entronque La Tinaja a Cosoleacaque, en Veracruz. La franja horaria con más asaltos es el que va de las 06:00 a las 08:00 horas.

El miércoles, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, afirmó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha registrado una disminución en el fuero común de los robos en carreteras al transporte de carga, gracias a un programa conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial y las cámaras de transportistas.

Por supuesto, ello no significa que no haya un solo robo, significa que han ido bajando de manera sensible y ello ha merecido, incluso, el reconocimiento de las propias organizaciones empresariales participantes en el programa.





