¿Cuándo le toca la vacuna a AMLO?

Al igual que a miles de adultos mayores, al Presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente le llegó el turno de vacunarse contra Covid-19.

Al Mandatario, quien tiene como residencia un departamento ubicado dentro de Palacio Nacional, le corresponderá vacunarse esta semana, de acuerdo con los turnos organizados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Por su apellido López, le tocaría vacunarse el próximo jueves 1 de abril en alguna de las sedes dispuestas por el Gobierno capitalino para la delegación Cuauhtémoc: la Biblioteca Vasconcelos, en Buenavista; la primaria Benito Juárez, en la Roma Sur; o la Universidad La Salle, en la Condesa.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido ninguna información sobre el día en que el Mandatario será vacunado ni si recibirá la dosis en Palacio Nacional en un acto público.

Desde de que se recibieron las primeras vacunas contra Covid-19, López Obrador manifestó que esperaría su turno.

"Una autoridad tiene que dar el ejemplo, no es posible que por ser Presidente o tener el cargo más importante de la República, se actúe en una circunstancia como ésta con influyentismo, dando mal ejemplo, de que como soy el Presidente a mí me tienen que vacunar primero, no.

"Cuando nos toque y a todos nos va a tocar y nos vamos a apurar para que antes de que termine marzo los que tenemos más de 60 años ya estemos todos vacunados", dijo en la primera semana del 2021.

Para esperar su turno, López Obrador tendría que regresar a la CDMX proveniente de Tabasco, donde tiene prevista una gira de trabajo el 31 de marzo para cerrar el programa de distribución de enseres domésticos a las familias damnificadas por las inundaciones del año pasado.

De concretarse, rompería una tradición de no aparecer en actos públicos durante los llamados días santos, cuando usualmente suele tomar descanso.

El 27 de octubre pasado, personal del ISSSTE acudió a Palacio Nacional para aplicarle la vacuna contra la influenza. Ese día también fue inmunizada su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.