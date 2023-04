Cuba es un lugar para irse a vivir, dice AMLO

Especial / Agencia Reforma / Durante la reunión virtual de la Alianza de América Latina y el Caribe, el Presidente López Obrador dijo que Cuba es un destino atractivo para 'irse a vivir allá'

Ciudad de México.— En la reunión virtual de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe, en la que participó el Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el Mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, compartió su perspectiva sobre Cuba, señalando que sería un destino atractivo para establecerse.

"A Miguel, no saben, bueno, todos sus países... ahora que he estado visitando el sureste he estado en Chetumal, he estado pues en Belice, qué país tan bello, y todos los países", manifestó.

"Y Cuba es para irse a vivir allá, je, je, je. Miguel, y siempre nuestra solidaridad, siempre nuestra solidaridad con Cuba y con todos los pueblos de América Latina, del Caribe, de nuestra América".

Previamente, en la misma intervención, López Obrador mencionó entre los héroes, mártires y libertadores de América al "Comandante Fidel Castro" y al "Comandante Ché Guevara", además de otros personajes históricos como Salvador Allende, José Martí y Benito Juárez.

A propuesta de López Obrador, 10 países de América Latina y el Caribe participaron este miércoles en una cumbre por videoconferencia -que duró dos horas- con la finalidad de aterrizar acuerdos para agilizar el comercio de productos, eliminar barreras arancelarias y combatir la inflación.

'Me afectan mucho los vuelos'

Durante su segunda intervención de la reunión, con la cual se dio cerrojazo al encuentro a distancia, López Obrador argumentó que no suele hacer muchos viajes al extranjero porque le afectan mucho los vuelos, no por arrogancia.

"También, porque yo quiero que ustedes no sientan que hay de parte nuestra arrogancia, ¿no? y que no viajamos porque no lo necesitamos, no, no, no, yo tengo un asunto muy particular, sí me afectan mucho los vuelos", expresó.

"Además, pues no hace falta vernos, porque nos identificamos mucho", dijo ante homólogos que considera amigos como Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil; Alberto Fernández, de Argentina; y Luis Arce, de Bolivia.

Como lo había adelantado en sus mañaneras, López Obrador confirmó que visitará Chile el próximo 11 de septiembre y, posteriormente, hará visitas de Estado a Colombia, Brasil y Argentina.

"Sí voy a estar en Chile el día 11 de septiembre porque yo me formé, ya te lo platiqué (le dice a Gabriel Boric), admirando al Presidente Allende; el día 11 vamos a estar allá, Gabriel te deseamos lo mejor, y a todos", manifestó.

"Desde que estaba yo en la Facultad, primer año de Ciencia Política, cuando lo asesinan, y fue muy doloroso, y muy aleccionador también, porque en ese entonces se pensaba que no se podían llevara a cabo los cambios si no era por la vía armada y él mantuvo su postura de buscar la transformación por la vía pacífica, la vía electoral, y dio su vida por eso".