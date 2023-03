Cubre la IP insuficiencias educativas del Gobierno

CDMX.- Tanto en cobertura educativa como en la producción de libros de texto, la iniciativa privada complementa lo que el Gobierno no puede satisfacer plenamente, de acuerdo con especialistas y datos oficiales.

En educación básica, las escuelas privadas atienden a casi el 10 por ciento del alumnado en el País, mientras que a nivel universitario su cobertura llega hasta al 28.6 por ciento y a 50 por ciento en posgrado, según las cifras oficiales de la SEP.

Además, de acuerdo con especialistas y funcionarios de la SEP, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos encarga la mayor parte de la producción de estos libros a particulares.

REFORMA publicó ayer que el Director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, advirtió en un seminario en el que participó el 22 de febrero que los empresarios deben sacar las manos de la educación del País para que impere la visión de la izquierda, e incluso señaló que los libros de texto que no edite y supervise el Estado serán ilegales.

Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, indicó en entrevista que la participación de la iniciativa privada en la edición de textos de educación básica se debe a la falta de capacidad del Estado para cubrir la demanda.

Alertó sobre riesgos, carencias y futuros problemas si la SEP continúa bajo la postura expresada por Arriaga, a la cual calificó como autoritaria.

"Los libros privados, en el caso de secundaria, han sido fundamentales por esto, porque no hay libros del Estado públicos, a menos que hablemos de los de telesecundaria, pero también en el caso de los libros de primaria privados, pues han servido de complemento", dijo.

En tanto, el académico e investigador Marco Fernández recordó que la educación privada está reconocida como un derecho en la ley.

"En un País de creciente polarización, hay quienes el prejuicio, el resentimiento y la mentira los lleva a descalificar la posibilidad de la colaboración entre la autoridad y el sector privado, y en educación no es la excepción", indicó.

"El funcionario debería saber que en la Ley General de Educación de 2019, cuando fue aprobada por el actual Gobierno, se reconoció el derecho de particulares a participar en la educación", expuso.

El investigador de México Evalúa y académico del Tec de Monterrey señaló que a pesar de las expresiones del funcionario de la SEP, en la propia autoridad educativa, tanto en el ámbito federal como estatal, hay muchos más que logran apreciar la importancia de la colaboración entre lo público y lo privado a favor de la educación.

"Me pregunto ¿Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal tienen una visión de eliminar esta cooperación de lo público y lo privado en la educación? Sería relevante que el señor, militante de Morena, escuchara su visión de estos precandidatos al respecto", manifestó Fernández, en respuesta a lo dicho por Arriaga en un seminario del Conacyt.

Remarcó que hay cerca de 4 millones 300 mil estudiantes en instituciones privadas en todo el País en todos los niveles, un poco más del 10 por ciento de la matrícula del sistema educativo.

'El Estado no tiene capacidad para libros'

"Es preocupante y veo riesgos en la capacidad. Si estaba inmersa la industria privada de los libros es por un asunto de capacidad y que el Estado no podía, y no sé qué cambiaría para que ahora sí pueda, no han dicho cómo van a garantizarlo, sobre todo en secundaria", agregó Alma Maldonado.

La investigadora señaló que, hasta el momento, la SEP no ha transparentado ni el avance en la reedición de libros de texto de primaria, y los materiales que se han filtrado tienen errores graves en calidad y contenido.

"Por lo que hemos visto en la calidad de los libros, lo que nos está ofreciendo la SEP deja mucho que desear.

Son libros mal hechos, que no están pasando por los especialistas (...) Hoy hay muchos cuestionamientos a los materiales, entonces si quieren asumir esa responsabilidad deben ofrecer materiales adecuados", opinó.

"Siempre tienen problemas con la capacidad de distribución, no sé si van a tener esa capacidad. De por sí la distribución y la entrega de los libros es complicada ahora sin la industria privada se ve complicado", agregó.

Maldonado también consideró alarmante que desde la SEP se prohíba y califique como ilegal un libro, lo que, dijo, es una medida autoritaria.

"Es muy grave declarar a un libro ilegal, podríamos discutir cualquier cosa sobre los libros: los materiales, cómo están hechos, cuál ha sido el papel de la industria privada en su elaboración, pero de ahí a declarar que es ilegal me parece grave llevarlo hasta esa dimensión, ¿porque es grave? porque se trataría de una censura, porque los Gobiernos más autoritarios son aquellos que declaran libros ilegales".