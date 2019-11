Cubre vacuna antisarampión arriba de 90%

Ciudad de México.- La cobertura de las vacunas contra el sarampión-rubéola (SR) y sarampión-rubéola-parotiditis (SRP) supera el 90 por ciento en el IMSS, afirmó Porfirio Hernández Bautista, coordinador de Programas Médicos del Instituto.

En un comunicado, explicó que esta tasa se mantiene desde 2010, a excepción del año 2017, cuando fue de 89.4 por ciento.

El especialista de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS sostuvo que, debido a la amplia cobertura de vacunación y a una estrecha vigilancia epidemiológica, en el Seguro Social no se reportan casos de rubéola desde hace dos años.

Esta enfermedad produce fiebre, salpullido y ganglios en el cuello. Aunque suele ser benigna y sanar en cinco días, explicó, puede ser más grave para las mujeres embarazadas.

Si la infección se presenta en las primeras semanas de gestación, el bebé puede desarrollar síndrome de rubéola congénita, que se caracteriza por causar diversas malformaciones o hasta muerte fetal o aborto. Entre las complicaciones que produce este mal se encuentran problemas auditivos, oculares, cardiovasculares, en la médula ósea, retraso del crecimiento y alteraciones del neurodesarrollo, advirtió.

Por ello, exhortó a la población a vacunarse contra esta enfermedad, ya que el biológico tiene una efectividad de arriba de 95 por ciento y previene los contagios.

Expuso que la primera dosis de la vacuna SRP se aplica a los 12 meses de edad y la segunda a los 6 años. Mientras que de la SR se da una dosis a partir de los 10 años, en caso de no haber recibido la segunda dosis de SRP, o dos dosis si no se recibió dosis previa de SR o SRP, con intervalo de cuatro semanas entre cada una.

Recordó que en la década de los 90 se registraban más de 50 casos de este síndrome, por lo que en el año 2000 se introdujo en el País la vacuna contra el sarampión y la rubéola para adolescentes y adultos.

En 2008, agregó, se realizó una campaña de vacunación masiva para la población de 19 a 29 años de edad con el fin de eliminar la rubéola o el síndrome de rubéola congénita, y en 2015 varios países de la región fueron declarados libres de rubéola congénita.

El médico dijo que, aunque en México ya no se presentan casos de rubéola, en Asia y África prevalece esta enfermedad y, a través de viajeros o turistas, puede introducirse al País.

Por ello, sostuvo, se realizan acciones de vigilancia epidemiológica, como capacitación al personal operativo para identificar a personas con síntomas de rubéola; notificación oportuna, y seguimiento de los casos en niños, adultos y mujeres embarazadas que hayan tenido contacto con alguna persona sospechosa de padecer esta enfermedad.