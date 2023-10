Cuelgan mantas 'Los Chapitos' contra fentanilo en Sinaloa

Agencia Reforma

Sinaloa.- Sinaloa amaneció este lunes tapizado con al menos 11 mantas firmadas por "Los Chapitos", como se le conoce a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa (CDS), en las que se amenaza a quienes fabriquen y distribuyan fentanilo.

En los mensajes, "Los Chapitos" se deslindaron de usar fentanilo, pese a que en múltiples informes de seguridad de Estados Unidos los señalan de ser los principales responsables, junto con el CJNG, de fabricar y transportar la droga sintética hacia este país vecino.

Los textos fueron colgados en puentes y espectaculares de la Carretera México 15, también cerca del Parque Acuático, y en el caso de Mazatlán, en la Avenida Juan Pablo Segundo, así como en otra decena de puntos en estos municipios.

"Debido a la incesante desinformación de algunos medios de comunicación y la evidente omisión del Gobierno al no investigar y perseguir a los verdaderos culpables de esta epidemia. En Sinaloa queda estrictamente prohibido la venta, fabricación, transporte o cualquier tipo de negocio que involucre a la sustancia conocida como fentanilo, incluyendo la venta de productos químicos para su elaboración. Nunca hemos sido ni seremos afines a ese negocio. Aténganse a las consecuencias", decían las mantas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los mensajes aparecieron principalmente en los municipios de Culiacán, Mazatlán, El Rosario, Ahome y Salvador Alvarado (Guamúchil).

Gerardo Mérida, titular de la SSP, aseguró que en la entidad el fentanilo no es un problema que les preocupe.

"Ya se retiraron todas las mantas", dijo a medios locales, "definitivamente como vimos, como vemos la situación, no existe esa situación aquí (venta de fentanilo en Sinaloa)".

"Quedó bien claro que le fentanilo aquí en Sinaloa, nada, lo que están haciendo lamentable en esa situación, pero más lamentable, no teníamos conocimiento al 911, únicamente medios explotaron esa noticia, qué bueno, nos alertaron y se pudo actuar en la situación de decir quiten las mantas".

Sara Bruna, titular de la Fiscalía estatal, dijo que las amenazas estaban dirigidas en contra de las autoridades.

"Se está dando la inspección correspondiente, si hay necesidad se van a abrir las carpetas, claro que está dirigido a nosotros, considero que sí. El fentanilo como la materia prima de la droga no se ha encontrado, se encuentra procesado, aunque no es un tema que no manejamos nosotros sino la Seguridad Pública", respondió ante cuestionamientos.

Apenas el mes pasado, el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, prometió a familias de víctimas de epidemia por sobredosis de fentanilo que la extradición desde México de Ovidio Guzmán, "El Ratón", uno de los hijos de "El Chapo", no sería la única.

El Gobierno de Estados Unidos también ha hecho público su interés de extraditar a otros tres hijos del narcotraficante preso, como lo son Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.