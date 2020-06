Cuentan su historia víctimas de coronavirus

Reforma / Marco Alpízar de Temoaya, Estado de México. Reforma / El Dr. Jesús Coria falleció la madrugada del 12 de mayo tras 16 días de hospitalización a causa del Covid-19. Reforma / Lo primero que Miguel Vázquez recuerda después de 10 días de permanecer intubado es la sensación aplastante de apenas poderse mover.

Ciudad de México.- Un sábado después del trabajo, Marco Alpízar llegó a su casa en Temoaya, Estado de México, para cenar con su esposa. Sobre la mesa lo esperaba una torta de jamón con chorizo y una Coca-Cola.

Desde el miércoles de esa semana, Marco sentía los efectos de lo que, entonces, parecía una "gripita" cualquiera. Luego le dio una mordida a su torta.

"Oye, ¿sabes qué? No tengo ni sentido del olfato, ni sentido del gusto", le dijo a su esposa por primera vez preocupado desde que comenzó con escurrimiento nasal y un leve dolor de cabeza.

El Internet se lo confirmó: "Me meto a leer acerca del Covid y me alarma leer que uno de los síntomas que han descubierto en pacientes a partir de abril a la fecha es eso: que la gente pierde el sentido del gusto y el olfato", cuenta.

Por medio de su trabajo como reparador de postes y cables de Telmex, Marco consiguió que un laboratorio privado le realizara la prueba: positivo.

Algo similar, por los mismos días, le pasó a Valentina Matouk, asesora en educación ambiental, pero con un arroz con leche que le había preparado su esposo.

"Lo probé y no me sabía a nada", recuerda. "Hice varias pruebas. Agarré canela y la olía, pero lo más extraño es que tenía yo completamente despejadas las vías nasales, podía respirar perfectamente, pero no captaba absolutamente nada, ni el más mínimo olor de nada".

Disciplinada, Valentina y su familia habían pasado desde marzo en un riguroso confinamiento, siguiendo todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, con gel antibacterial siempre a la mano, tinajas de agua con cloro y desinfectando todo lo que venía de fuera.

El único posible momento de contagio, estima ella, fue en una breve interacción que tuvo con un repartidor del supermercado. Eso bastó.

"Me dio muy, muy, leve. De hecho, no me hubiera hecho la prueba si no es por el médico que consulté. Empecé con una gripa muy leve, con un poquito de ardor de garganta en las mañanas. No tuve tos, no tuve fiebre", explica.

Estos días, tanto Marco como Valentina pasan su tiempo en un cuarto aparte de su casa, separados de sus respectivos cónyuges, esperando a que pase el tiempo necesario para hacerse otra prueba.

Luego del susto de conocer el resultado de sus pruebas, ambos se saben afortunados: ningún integrante de sus familias -casi "milagrosamente", dicen ambos- salió positivo.

La experiencia, sin embargo, ha sido angustiante.

"Me dio mucho coraje, frustración, por un lado, porque yo estaba encerrada", dice Valentina, quien estima que el Gobierno debió prevenir con más anticipación a los ciudadanos. "Me dio también muchísimo miedo que alguien se pusiera grave y que no tuviéramos acceso a un hospital en caso de requerirse".

"Se te viene el mundo encima. No sabes lo que va a pasar", detalla Marco. "Te entran muchas dudas. Si vas a empeorar, si va a empeorar tu salud, si contagié a mi esposa, si contagié a compañeros".

Ninguno ha recuperado todavía plenamente el sentido del gusto.

Defunciones

El lunes pasado, Mario Benítez soñó con su amigo Jesús. Quedaban de verse, como tantas veces antes, en el puente que cruza la Barranca de Amanalco, en Cuernavaca, justo en el punto medio entre sus casas.

"No te puedo decir qué platicamos, porque no me acuerdo", reconoce Mario. "Yo creo que en ese momento nos despedimos".

El Dr. Jesús Coria falleció la madrugada del 12 de mayo tras 16 días de hospitalización a causa del Covid-19, a casi nada del Día del Maestro y del Día del Psicólogo.

La noticia de su defunción enlutó a la comunidad educativa de Morelos, de la que Coria era una personalidad importante y un maestro querido, con múltiples cargos distintos en diversas instituciones y Rector fundador de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM).

Los dos amigos se conocieron en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), pero emprendieron caminos distintos: Coria, a la educación; Benítez, a la psicología clínica.

Antes de eso, sin embargo, "El Pingüino" y "El Abuelo", como se llamaban entre sí, pasaron cuatro años y medio realizando psicología comunitaria en la localidad de Chamilpa, lo que los marcaría de por vida.

"Nos gustaba trabajar con la gente", recuerda Mario. Y eso fue, precisamente, lo que Jesús Coria hizo durante su vida entera, poniendo en marcha numerosos programas educativos para el Estado como "Morelos Territorio de Paz".

Una de sus últimas fotografías, recuerda su hermana Laura, lo muestra en su estudio, revisando una tesis de doctorado, como siempre, entre libros.

"Era muy común ver a Jesús siempre con libros. Los libros siempre fueron su característica. Él leía muchísimo desde muy joven", rememora una de sus tres hermanas.

Padre dedicado y amoroso de Muriel, José Uriel, Emiliano y Carolina -y también "padre de tres sobrinas", dice Laura-, Coria dejó tras de sí diversas publicaciones tanto académicas como literarias.

"Si algún gusto él tenía eran sus libros y las comidas, y más en la compañía de amigos y familiares", relata Laura.

En sus últimos días, Jesús Coria planeaba la escritura de un libro sobre la historia de la educación de Morelos, que indudablemente debía de incluirlo como protagonista. Él y Mario habían quedado de hablar al respecto, con unas cervezas, cuando la epidemia pasara, pero ya no se pudo.

"Estoy trabajando el duelo todavía", dice Mario sobre la pérdida de su amigo. "Yo creo que esto me va a llegar hasta que nosotros podamos salir a nuestra vida cotidiana".

Para Mario, cuya novela favorita es Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, algo de simbólico tiene su sueño, pero todavía no quiere pensarlo a fondo.

"Es obvio: estamos parados sobre una barranca", sentencia nomás al respecto.

Recuperados

Lo primero que Miguel Vázquez recuerda después de 10 días de permanecer intubado es la sensación aplastante de apenas poderse mover.

"No tenía fuerzas ni para levantar el celular", relata ya desde casa a poco más de un mes de abandonar el hospital en el que estuvo cerca de perder la vida.

Fueron 10 días cruciales, con un pulmón colapsado y una falla hepática, en los que, reconoce, pudo salir adelante porque el Covid-19 lo encontró en una etapa temprana de la epidemia en México, como uno de los primeros casos de contagio comunitario.

"Como apenas estaba empezando la enfermedad, sí pude tener un buen lugar donde me pudieran atender", celebra, con un alivio que, con seguridad, nunca le abandonará la voz.

Profesionista independiente dedicado a la calibración de instrumentos, Miguel comenzó a sentir malestar general, fiebre y tos a mediados de marzo. La persistencia de los síntomas lo llevó a practicarse una prueba de Covid-19, que salió positiva, y casi simultáneamente comenzó con dificultades para respirar.

"Tenía una respiración muy superficial, no podía ingresar mucho aire a los pulmones. Una respiración muy suave, como que no podía hacer respiraciones profundas", explica.

Para Vázquez, de 53 años, no existe duda alguna de que fue una idea de su esposa, Etelvina Jaimes, la que terminó por salvarlo, cuando recordó que tenían un oxímetro de pulso en casa.

"A final de cuentas, eso fue lo que me salvó la vida, porque como teníamos aquí el oxímetro, me empezó a monitorear y se dio cuenta de que me estaba empezando a bajar la saturación de oxígeno", relata.

El 1 de abril, tras darse cuenta de una caída de la saturación a 85 -en promedio, habría que estar arriba de 90-, Miguel fue ingresado en el área de urgencias del Hospital Ángeles del Pedregal. Tan sólo dos días después, lo intubaron en terapia intensiva.

A decir suyo, no hay forma de saber exactamente cuándo aconteció, si en terapia intensiva o intermedia, pero recuerda con exactitud que alucinó que su padre, también Miguel Vázquez, fallecido años atrás, lo acompañaba en un campo, en un ambiente festivo.

"No sé si fue él quien me dijo que todavía no me tocaba y me regresó", sonríe.

Entre sueños y alucinaciones raras, algunos sobre una red criminal que operaba en el hospital, y otros en los que escuchaba claramente a su esposa y a su hermana hablar de él en el cuarto de junto, logró recuperar la conciencia en terapia intermedia.

"Perdí muchísima fuerza muscular. Estando acostado, me costaba muchísimo trabajo levantar el celular, no lo podía ni aguantar. Y cuando salí del hospital había perdido 15 kilogramos", relata.

Poco a poco, logró vencer el temor de irse a dormir -pues pensaba que podría no despertar- y se sobrepuso a la soledad del área de Covid-19, donde no podía ver más que la franja de los ojos de los médicos y enfermeras que lo salvaron.

En un desenlace infrecuente en México para alguien que estuvo intubado, Miguel por fin fue cambiado de cuarto y recibió la visita de su esposa.

"Te confieso que, a pesar de que nos dijeron que no había contacto y que no nos podíamos abrazar, evidentemente nos besamos y nos abrazamos y lloramos, porque tenía un mes que no veía a nadie", relata contento.

En total, Miguel estuvo del 1 de abril al 1 de mayo en el hospital. Ni su esposa, ni sus hijos mostraron síntomas de la enfermedad.

Ya en casa, donde tiene que llevar terapia física y respiratoria, todavía a la espera de saber si hubo algún daño irreversible a sus pulmones, Vázquez espera respuesta del IMSS para saber si ya es candidato para donar plasma a quienes actualmente padecen de Covid-19.

Es un gesto solidario, de alguien que estuvo en el borde, para brindar esperanza a quienes todavía lo están.