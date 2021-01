Cuerpos sin incinerar o enterrar traerían más problemas de salud

Agencias

Toluca.- Propietarios de funerarias y embalsamadores del Valle de México se manifestaron en Toluca para exigir nuevamente a las autoridades que otorguen el número suficiente de certificados de defunción para que la gente no retenga el cuerpo de su familiar en casa varios días ante la imposibilidad de cremarlos o sepultarlos, un problema que derivaría en otro muy grave de salud a la par del covid 19. La mayoría de los casos es gente que murió a causa del virus en sus domicilios.

"Ahorita tardan hasta 10 días con un cuerpo que está en su domicilio, y que sigue es un foco de infección y más familia que se sigue muriendo, tienen hasta dos tres muertos, en una sola familia... Tampoco se los puedo tener en mi negocio porque también Salubridad nos llama la atención si tenemos los cuerpos resguardados... Están yendo al Distrito Federal a conseguir certificados y también allá tienen una aglomeración terrible de personas y de médicos", dijo María Leticia López Avilés, técnica embalsamadora.

Expusieron que el problema de no conseguir un certificado de defunción es que la gente no puede mover los cadáveres.

"Si no hay certificado yo no puedo tocar el cuerpo, se escasean hasta cinco, seis días y el cuerpo está en estado de descomposición y no podemos sacar el trabajo y hay familias que se les muere una persona hoy y dentro de dos, tres días otro y tienen sus cuerpos en su casa que son focos de infección, cuando consiguen el certificado quieren que yo lo embalsame y el cuerpo ya está mal, me exponen también a más microbios a mí, y es una pena ver la gente como sufre, entonces lo que pedimos es que salubridad nos resuelva el problema de los certificados", añadió.

En general aseguraron que la gente tarda entre 3 y en algunos casos extremos hasta 10 días en conseguir un certificado que es gratuito pero que en pandemia se vende desde 2 mil y hasta 10 pesos.

"Se está haciendo un negocio tremendo con esos certificados y quien los tiene en su poder los quiere vender a precio de oro y todo esto se está suscitando por la falta de más certificados, entonces si es bien importante que den un número considerable de certificados para solucionar esto", dijo la propietaria de una funeraria.

Lamentaron que el retraso del documento atrase toda la cadena, aunado a que también deben esperar días extras para incineración, por el número reducido de crematorios.

"Al no dar el número suficiente de certificados, retrasa trámites y esto puede generar problemas de salud peores a los que estamos atravesando, ahorita es una pandemia, entonces hay que tener cuidado y eso compete a la Secretaría de Salud de solucionar esto, dar muchos más certificados porque estamos excedidos con los muertos... le deben de dar los certificados a los médicos porque no a cualquier persona se le pueden otorgar para que puedan distribuirlos adecuadamente... Todo esto es a nivel Edomex, entonces queremos una solución y no podemos trabajar, estamos detenidos aunado a que también es muy difícil incinerar y sepultar, es super importante tener los certificados a tiempo", agregó.

Exigieron una solución o advirtieron problemas de salud para quienes pierden un ser querido y que albergan en casa el cuerpo en descomposición. También expusieron el riesgo de su trabajo y lo que implica a sus familias.