Cuestan delitos e inseguridad 286 mmdp en 2018

Ciudad de México.- El costo total del delito y la inseguridad el año pasado fue de 286.3 mil millones de pesos, reportó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, esta cifra representa el 1.54 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

"Lo cual equivale a un promedio de 6 mil 468 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito", indica la ENVIPE, que fue levantada entre marzo y abril de este año en 102 mil viviendas.

Aunque 2018 es el año más violento del que se tenga registro, este rubro tuvo una disminución en comparación con 2017, año en el que se estimó que el costo fue de 314 mil millones de pesos.

"Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares que asciende a 102 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron los 184.3 mil millones de pesos restantes", agrega.

"A partir de lo anterior, las víctimas de robo total de vehículo tuvieron una pérdida promedio de 25 mil 816 pesos; mientras que las personas que sufrieron fraude perdieron 8 mil 277 pesos en promedio".

Estiman 81 mil secuestros

La ENVIPE, presentada por el Inegi este martes, estima que a nivel nacional hubo 81 mil 966 secuestros durante 2018.

Esta cifra es más alta a la que se calculó para 2015, 2016 y 2017.

El 62.5 por ciento de los secuestros cometidos el año pasado duraron menos de 24 horas; 18.9 por ciento de 1 a 3 días; 6 por ciento 4 días o más; y en 12.5 por ciento no se especificó.

Con base en los datos de la Encuesta, la tasa de víctimas de secuestro por cada 100 mil habitantes fue de 63 el año pasado; y 65 en el caso de la incidencia de ese delito.

Víctimas y delitos

A nivel nacional, se estiman 24.7 millones de víctimas adultas, lo cual representa una tasa de 28 mil 269 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2018.

"(Es una) cifra estadísticamente inferior (-5 por ciento) a la estimada en 2017, que fue de 29 mil 746", indica la ENVIPE.

La ENVIPE además estima que durante el año pasado se generaron 33 millones de delitos, asociados a los 24.7 millones de víctimas.

Esto representa una tasa de 1.3 delitos por víctima, el mismo nivel registrado en 2017.

Julio Santaella, titular del Inegi, explicó que del total de delitos, 9.4 millones fueron robos o asaltos en la calle o el transporte público, y 5.7 millones fueron extorsiones.

"Tan sólo estos dos delitos, el robo o asalto en calle o transporte público, más las extorsiones, cuentan por el 45 por ciento del total de estos 33 millones de delitos ocurridos en 2018", alertó.

"Uno de cada tres hogares en México fue víctima del delito".

Cifra negra

La cifra negra en México fue de 93.2 por ciento el año pasado, de acuerdo con la Encuesta del Inegi.

Este porcentaje engloba los delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa o carpeta de investigación.

Según la ENVIPE, en 2018 se denunció el 10.6 por ciento del total de los delitos, y el Ministerio Público inició averiguación o carpeta en el 63.9 por ciento de los casos.

"Se inició averiguación previa en el 6.8 por ciento del total de los delitos. En este sentido, la ENVIPE permite estimar que la Cifra Negra a nivel nacional en 2018 fue de 93.2 por ciento, cifra estadísticamente equivalente a la estimación de 93.2 por ciento en 2017", agrega.

Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas, destaca la pérdida de tiempo, con 31.7 por ciento, y la desconfianza en la autoridad con 17.4 por ciento.