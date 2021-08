Cuestiona AMLO responsiva de SEP

Ciudad de México.- Luego que la SEP anunció que contempla una carta de los padres donde se autoriza la presencia de los menores en las escuelas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si se le hubiera consultado esta medida la rechazaría y que no es obligatora.

"Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, entonces, ustedes creen que yo tuve que ver con la carta, pues no, fue una decisión abajo.

"Si me hubiesen consultado hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir. Pero todavía tenemos que ir limpiando el Gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias y, desde luego, terminar de limpiar el Gobierno de corrupción y de ineficiencia, demoras", afirmó en conferencia matutina.

La titular de la SEP, Delfina Gómez, ha señalado que, además de que se pedirá a los padres enviar a los menores con cubrebocas, también tendrán que llevar una carta compromiso para asistir a la escuela.

"Se les pide a los padres de familia que nos hagan favor de enviarlos con cubrebocas y con su gel. Y, por otro lado también, que nos lleven la carta compromiso.

"En la carta de aceptación, precisamente, es donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela. El uso de cubrebocas, sobre nariz y boca en todo momento, ayuda precisamente a minimizar ese posible contagio que pudiera haber", indicó Gómez.