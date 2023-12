Cuestiona Iglesia si en Morelos manda el crimen o Gobierno

Especial / Agencia Reforma / Obispo Ramón Castro acusó fallas en la estrategia de seguridad

Morelos, México.- El Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro manifestó su preocupación por la operación de grupos delictivos en Morelos y cuestionó sobre quién manda en la entidad, si el Gobierno o el crimen.

Abordado en el marco de la celebración eucarística por el Día de la Virgen de Guadalupe, el también Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), acusó fallas en la estrategia de seguridad.

"Se pone bien claro que algo está faltando, que algo está sucediendo porque, pues desgraciadamente, esto que estamos viviendo nos duele a todos y nos hace pensar en que algo más se necesita de parte de todos, principalmente de aquellos que tienen la fuerza del Gobierno para poner en paz", expuso.

"El derecho de piso es increíble, cómo está creciendo en todas partes de Morelos, es preocupante, entonces, ¿qué pone en evidencia?, que ¿aquí quién manda?, y eso lo dejo como una pregunta: ¿quién manda?", cuestionó.

Informó que en visitas al Municipio de Cuautla, los pobladores le indicaron que el 50 por ciento de los negocios pagan derecho de piso y "muchísimos" han tenido que cerrar.

"Doctores, dentistas y de otro tipo de negocios porque no quieren estar pagando", apuntó.

El vocero de la Iglesia católica refirió que, incluso, templos han tenido que pagar a los delincuentes ante amenazas.

Pues acusó que además del cobro de piso, también vía telefónica se extorsiona en todo el territorio nacional por criminales que operan desde los penales.

"Extorsiones que vienen de las cárceles por los teléfonos, esos si siempre están ahí presentes, y ahí no les importa quién sea, el obispo, el cura, sean monjas y algunos caen porque tienen métodos muy intimidadores que hacen que se caiga a pesar de que tengan cuidado.

"Le ha ocurrido (a la Iglesia) y, han tenido que pagar porque amenazan con tantas cosas, pero son esos que vienen de la cárcel... yo no entiendo por qué en la cárcel no ponen algo para que no funcionen los celulares", añadió.

Ante este clima de inseguridad lanzó un exhorto a autoridades estatales y locales a garantizar seguridad a los morelenses y en el territorio nacional.