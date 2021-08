Cuestiona LeBarón detención de presunto asesino de Abel Murrieta

Ciudad de México.- En un breve comunicado, Adrián LeBarón se pronunció respecto a la detención de Omar Alejandro Sayula Torres alias “El Mou”, jefe de sicarios y mano de derecha de Carlos Salmerón Pérez, como presunto responsable del asesinato de su abogado Abel Murrieta, de acuerdo a información difundida por la Fiscalía General del Estado de Sonora.

"Hace unos meses mataron a mi abogado Abel Murrieta, un hombre profesional que se había mostrado como un ser humano íntegro y ejemplar fue asesinado en Cajeme, hoy dicen que tienen a uno de los autores, sin embargo, en sus publicaciones la Fiscalía sigue pidiendo ayuda, que les den información para detener a los culpables" acusa LeBarón.

Agregó que son este tipo de situaciones las que generan enredos en lamimpartición de justicia, haciendo dudar a la ciudadanía respecto a los avances.

"La gente no se siente segura y sigue a merced de grupos criminales, más organizados que las autoridades. Me gustaría estar en la audiencia donde vinculen a proceso al criminal por el homicidio, además de ser mi abogado, era una persona que se ganó todas mis confianzas, que me abrió las puertas de su vida" recalcó.

Insistió en qie continuará con la lucha para obtener justicia tanto para él como para su familia, "no dejaremos que el homicidio se quede guardado en los cajones de la impunidad" concluyó.