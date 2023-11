Cuestiona Oposición 'nepotismo' en terna de AMLO para SCJN

Especial / Agencia Reforma / El panista Damián Zepeda consideró que se trata de "una terna de escándalo político

Ciudad de México.- Los senadores Germán Martínez y Damián Zepeda cuestionaron el "nepotismo" que asoma en la terna con mujeres que envió al Senado el presidente Andrés Manuel López Obrador para cubrir la vacante del exministro Arturo Zaldívar.

La terna propuesta está conformada con mujeres de abierta militancia con Morena: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación; María Estela Ríos González, consejera Jurídica del Ejecutivo; y Lenia Batres, hermana del jefe de Gobierno, Martí Batres.

"Esa terna, una lección contra el nepotismo no es. El presidente está regresando a los tiempos del nepotismo más brutal y más preocupante que ha vivido México", advirtió Martínez Cázares, del Grupo Plural.

"Mis respetos para ellas en lo personal, pero yo esa primera valoración tengo, la del nepotismo", abundó.

El panista Damián Zepeda consideró que se trata de "una terna de escándalo político. No recuerdo yo algo tan descarado: mandar a tres personas completamente incondicionales. Mi respeto a sus personas, pero sin duda alguna no cumplen con el principio de independencia.

"Una de las personas es la actual Consejera Jurídica, pero tiene nivel de Secretaria de Estado y, por lo tanto, está impedida; otra es la viceconsejera de la Presidencia, pero es una familia activa políticamente, es la hermana del jefe de Gobierno. Y la otra es la hermana de la Secretaria de Gobernación, claramente una familia. El mensaje del presidente es 'no me importa. Yo voy a poner a alguien que no se me mueva un sólo centímetro. O sea, quiere un voto ciego en la Corte y es verdaderamente lamentable", definió.

El jefe de la bancada morenista, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció que las aspirantes "tienen una identificación con el movimiento, pero eso no será un obstáculo para construir una mayoría calificada, ya que todas las propuestas que vengan del Poder Ejecutivo, particularmente tienen una afinidad, si no meramente partidista, sí política, sí una afinidad en cuanto a lo que representa cada Gobierno en turno".

Rechaza también el PRD terna

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, cuestionó las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, todas ellas vinculadas a Morena, para ocupar los cargos de ministras en la Suprema Corte de Justicia.

Expresó su opinión de que busca que dichas designaciones sean complacientes con sus decisiones y manifestó su confianza en que dichas propuestas sean rechazadas.

"La terna que propone López Obrador, el dictadorzuelo Palacio Nacional, es justamente para que la Suprema Corte sea simple y sencillamente servil a él, acorde a lo que él les ordene y que puedan seguir haciendo lo que ya hacen las otras dos ministras que él propuso (Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz)", afirmó Zambrano.

En una entrevista realizada en la sede del PRD, donde se esperaba la llegada de Xóchitl Gálvez para su registro como precandidata presidencial, Zambrano expresó: "En verdad, yo esperaría que el Senado de la República, justamente por los perfiles claramente morenistas de las propuestas, las rechace por lo menos el bloque de contención, y ojalá nos den los números para que no pase de ninguna de estas tres propuestas".