Cuestiona Ramos violencia y AMLO dice 'México es pacífico'

Ciudad de México.- El periodista Jorge Ramos cuestionó a Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia en su sexenio y el Presidente mostró sus "otros datos" para responder que México es pacífico.

"Esa es tu visión y la visión de nuestros opositores. México sí es un País pacífico, los estamos protegiendo (a todos), no nos vamos a poner de acuerdo. Tú eres periodista, yo soy gobernante, tenemos visiones distintas, yo creo que esto (que ha hecho mi Gobierno) es un avance", comentó López Obrador.

Ramos, colaborador de REFORMA y Univisión, asistió esta mañana a la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde exhibió carteles con números de violencia durante el mandato de López Obrador.

El periodista expuso -según los datos oficiales que recopiló- que en el sexenio del Mandatario federal han habido 166 mil 193 muertos, 4 mil 892 feminicidios y 43 asesinatos de periodistas.

Ante esto, el Presidente mostró a Ramos una gráfica con sus "otros datos" afirmando que los números se pueden interpretar dependiendo de "dónde los agarres".

"Bueno, pues respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, tengo una visión distinta y tengo otros datos. Esos datos que tú tienes te los voy a mostrar de manera distinta, homicidios dolosos, depende de cómo veas las cosas, es que es tu pregunta de siempre.

"Tu dices: si acumulas las cifras dan más muertos, pues sí. Nada más que hay que tomar en cuenta dónde lo agarramos. Esto es una parte, la violencia tiene que ver con robos, secuestros, que en general hemos avanzado, no es para nosotros motivo o razón de cambio. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia", mencionó.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que la verdadera tragedia no es la que padece México, sino la que se vive en Estados Unidos con la crisis del fentanilo.

"No, no, una verdadera tragedia y triste lo que pasa es donde tu vives en Estados Unidos que por consumo de fentanilo mueren 100 mil jóvenes al año. No puedes llamar a esto (de México) tragedia", señaló.

López Obrador afirmó que el problema del fentanilo ha llevado a Estados Unidos a convertirse en un país más peligroso que México y lamentó que no encuentren una solución a esta crisis.

"No, no (México no es el País más peligroso), yo diría que es más peligroso EU. Nosotros, esto, si continuamos con la misma política lo vamos a resolver, me canso ganso. Si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, salarios justos, se va resolver (la violencia). Me preocupa lo de Estados Unidos, eso tiene que ver por una descomposición social, México es potencia cultural.

"Las culturas de México es lo que nos ha salvado siempre y lo que está pasando en Estados Unidos es que culturalmente hay una decadencia, pueden ser potencia bélica, contar con la bomba atómica, pero enfrentar la pandemia del fentanilo no va ser fácil. Ahora es el fentanilo, pero va surgir otra droga, el problema está ahí, de pérdida de valores. Entonces, si me vienes a decir que (México) es de los más peligroso, no es así", agregó.