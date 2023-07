Cuestionan a Alito y renuncian al PRI

/ Eruviel Ávila, Miguel Ángel Osorio Chong, Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Diva Gastélum

CDMX.- Luego de acusar al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de ser un narcisista político que desvió al partido de sus principios, los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, Eruviel Ávila y otros 20 líderes, ex alcaldes y dirigentes formalizaron su renuncia al tricolor.

"Alejandro Moreno desvió a nuestro gran instituto político, miró sólo para sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado. Lo destruyó todo, destruyó la institución que le entregaron para hacerla pedazos", lamentó Miguel Ángel Osorio Chong.

El ex Secretario de Gobernación y ex Gobernador de Hidalgo señaló que hoy el PRI está extraviado, ausente y sin ruta como resultado de una dirigencia soberbia, que sólo pretende construir incondicionales y usar al partido para protegerse de los señalamientos en su contra.

"Con su partida se van también las malas decisiones que le trajeron desprestigio al partido y provocaron que las familias mexicanas nos cerraran las puertas", reviró la diputada y vocera del PRI, Paloma Sánchez.

Para hacerse del partido, sostuvo Osorio, Moreno se valió de engaños, trampas y amenazas.

El ex Gobernador de Hidalgo recordó que en una sesión, vía zoom, del Consejo Político Nacional, Alito extendió su mandato hasta 2024.

Además, precisó, con amenazas y agresiones hizo cambios en dirigencias estatales y municipales, y engañó a los ex dirigentes nacionales priistas que le pidieron su renuncia.

Desde 2019, detalló, el tricolor ha sido derrotado en 21 de las 23 elecciones de Gobernador, incluido el estado de Moreno, Campeche, perdió más de dos mil 50 alcaldías, y los priistas pasaron de gobernar 44 millones a sólo 5 millones de personas, y en tres estados el PRI no tiene legisladores, mientras que en cinco apenas cuenta con uno.

"Alejandro Moreno rompió con la unidad de los priistas, rompió con el PRI de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas y de López Mateos, de Reyes-Heroles, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, de María de los Ángeles Moreno y de Dulce María Sauri, hoy de ese PRI no queda nada", afirmó.

En tanto, Ruiz Massieu reconoció a las bases y cuadros que mantienen vivo al tricolor, pero lamentó que hoy el PRI sea un partido que se conforme con tan poco.

"Nunca el PRI había gobernado tan poco, había influido tan poco y se había conformado con tan poco, tampoco había estado tan lejos de la gente", dijo.

La ex Canciller indicó que su posición crítica y su preocupación por el rechazo ciudadano al partido las expresó públicamente y ante instancias partidistas y jurisdiccionales.

Sin embargo, agregó, fue imposible mantenerse dentro ante una dirigencia excluyente, sectaria, ineficaz y que confunde la disciplina con la abyección.

"En congruencia con lo que he procurado conducirme siempre en mi vida pública y profesional, hoy me separo de la militancia del PRI", enfatizó.

La ex senadora Diva Gastelum acusó que el tricolor se encuentra "secuestrado" por la cerrazón, la frivolidad y el narcisismo político de Alejandro Moreno.

"En cada elección se tiene menos militancia para competir, ¿pero qué tal Alito?, más arrogancia para justificar (las derrotas).

No puedo avalar los propósitos que están encaminados a matar al partido, no es destrucción, es homicidio al partido, la institución que dio vida a innumerables instituciones y ha sido pilar insoslayable de gobernabilidad", aseveró.

La ahora ex priista sinaloense calificó a la actual como una dirigencia que se sustenta en mentiras y que pone sus intereses personales por encima de los principios básicos y estatutarios del tricolor.

Dirigencia 'basura'

El ex Gobernador mexiquense Eruviel Ávila alertó que la actual dirigencia canceló el diálogo y la inclusión.

"La dirigencia nacional que hoy controla al partido abandonó sus principios, sus postulados, su ideario, se ha cancelado el diálogo y la inclusión; en su lugar se han privilegiado las decisiones cupulares, la obediencia, los intereses de unos cuantos solamente. Esto no le conviene al PRI, no le conviene a la Oposición y, sobre todo, no le conviene a México", insistió.

La senadora Nuvia Mayorga reprobó que Alito dijera en días pasados que había pedido a las dirigencias locales poner tirar al bote de basura las renuncias de militantes priistas.

"La única basura aquí es la dirigencia nacional, al minimizar cada uno de las y de los militantes inconformes, por ello, en un acto de congruencia, tomo la decisión de presentar mi renuncia irrevocable como militante del PRI", informó la hidalguense.

Los cuatro senadores indicaron que, por el momento, no se sumarán a otras bancadas, pero tampoco rechazaron esa posibilidad.

Ve Alito en Morena al peor priismo

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró ayer que quienes renunciaron como militantes eran lo peor de partido, porque lo mejor, sigue militando en él.

Luego de que lo senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila pusieron fin a su militancia tricolor, Alito afirmó que los que se fueron lo hicieron porque saben que en el partido se acabaron los espacios para quienes chantajean y para quienes sólo están por los cargos.

Indicó que el actual Gobierno fue hábil para ilusionar a la gente, pero más hábil para decepcionarla y, por eso, en Morena están desesperados y recurren maniobras bajas y reprobables para intentar debilitar al PRI y al Frente Amplio por México.

"Vamos a dejarlo claro: quienes hoy se van de PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda, y se acabó dar espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes sólo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse", advirtió.

El ex Gobernador de Campeche sostuvo que los postulados que pregona el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de "no mentir, no robar y no traicionar", son letra muerta en su Gobierno, puesto que actualmente varias Embajadas de México en varios países son ocupados por ex priistas, a quienes antes habían acusado de corruptos, mentirosos y traidores.

"Presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena, pero déjeme decirle algo: lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. No mentir, no robar y no traicionar es letra muerta en su Gobierno y en su partido, porque usted hoy tiene en algunas Embajadas y en su Gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ladrones, corruptos y traidores, y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días", expresó.

Incluso, le recordó a López Obrador que él también militó y dirigió el tricolor en su natal Tabasco.

"Pero usted militó en el PRI, incluso tres de sus corcholatas militaron en el PRI; deje de culpar al partido de que no le salgan sus caprichos y sus ambiciones personales".

Militantes de a pie

El PRI, presumió el también diputado federal, es un partido de militantes de a pie, dispuestos a estar bajo la lluvia y bajo el sol, dando la batalla en el territorio y defendiendo a su partido en público y en privado.

Subrayó que su partido construye con la ciudadanía y no finge, como las "corcholatas" de Morena, contar con el apoyo de ésta en campañas anticipadas que sólo representan un despilfarro de recursos públicos.

Recordó que por ello, celebraron los foros El México que Queremos, a partir de los cuales lograron recuperar grandes propuestas e ideas que serán el centro de su plataforma política.

"Lo dejamos claro: en el PRI y en el Frente Amplio por México estamos más unidos que nunca, con apremio y sin descanso. Con firmeza y decisión defenderemos al pueblo de México, su libertad y su democracia", reiteró.