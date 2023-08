Cuestionan expertos contenidos de libros de SEP

CDMX.- Especialistas en educación, activistas y políticos cuestionaron los contenidos de los libros de texto y llamaron a padres de familia y a docentes a oponerse a esos materiales que califican como "arbitrariedad".

En un pronunciamiento, promovido por especialistas como Gilberto Guevara Niebla y Eduardo Backhoff, advirtieron que los libros buscan ser impuestos, violan una suspensión judicial, no están basados en programas de estudio oficiales, y no fueron sometidos a discusión ni consulta pública.

Los expertos consideran que materias como Lectura, Escritura y Matemáticas "que siempre se han considerado prioritarias han quedado difuminadas, sin objetivos, métodos de enseñanzas ni materiales que las apoyen".

"Poner a los niños desde chiquitos a enfrentarse a esta polarización pues es básicamente deplorable. Son las partes que nos mueven y que nos hacen tener mucha preocupación", dijo Backhoff.

"Le quitan toda la fuerza a las matemáticas, a la lectoescritura, a la ciencia que son las que van a permitir que el estudiante cuando salga pueda conseguir un buen trabajo, a lo mejor sale muy bien concientizado con la visión de la 4T de lo que es el mundo y las clases sociales, pero van a salir pésimamente mal preparados para lo que el mundo les va a exigir en el ámbito laboral y profesional", expuso.

Señaló que el modelo adoptado para elaborar los libros de texto tiene como inspiración al pedagogo brasileño de corriente marxista Paulo Freire, que impulsa la educación desde el ámbito comunitario, pero dijo, es un modelo dirigido a adultos, no a niños.

"Hacen una mezcolanza, es un modelo muy ocurrente o de ocurrencias en el cual se toma como modelo de un pedagogo de los años 60, y que era marxista y que él sí iba por el cambio como Marx lo decía porque fuera el proletariado el que tomara las armas y finalmente tomara el poder. Y algo que hizo fue alfabetizar adultos, concientizándolos de las condiciones de pobreza y de abuso, pero ¿eso llevarlo a los niños preescolares, a los niños de primaria?", cuestionó.

Por su parte, Guevara Niebla, ex Subsecretario de Educación Básica de la SEP, opinó que este modelo no es funcional, puesto que mezcla "doctrinas extrañas", que "ponen de cabeza" a la educación y que no garantizan un perfil de estudiante apto para la vida profesional nacional o internacional.